Dyster forudsigelse fra realkreditinstitutter

Med udsigt til en vinter, hvor prisen på naturgas og el kan stige yderligere fra de nuværende ekstremt høje niveauer, kan det vælte folks privatøkonomi og tvinge dem til at skulle sælge.

Det skriver Finans på baggrund af interview med realkreditinstitutterne Realkredit Danmark og Nykredit, der ejer Totalkredit.

- Selv hvis der skrues ned for termostaten og spares på elektriciteten, er der grænser for, hvor meget danskerne kan skrue ned for forbruget. Resultatet kan desværre blive, at nogle danskere må gå fra hus og hjem, siger Palle Sørensen, cheføkonom hos Nykredit.

Bliver boligejere så pressede på privatøkonomien, at de tvinges til et hurtig salg, vil det selvsagt medvirke til at forstærke prisfaldene på boligmarkedet yderligere.

Eksplosion

Naturgasprisen ligger i skrivende stund på 233 euro per megawatt-time, hvilket er lige over, hvad prisen toppede på i marts efter Ruslands invasion af Ukraine.

Fordi naturgas bruges til en lang række formål udover opvarmning, spilder prisstigningerne over på andre ting. For eksempel el- og olieprisen.

I mange europæiske lande, for eksempel Italien, bruges der naturgas på kraftværkerne til en meget stor del af landets elproduktion. I Danmark er elprisen ligesom brændstofpriserne også eksploderet, hvor førstnævnte nu koster over 6 kroner per kilowatt-time.

Indvirkningerne på husholdningernes privatøkonomi er derfor voldsomme. En gennemsnitlige familie med et gasfyr ventes derfor at få en forhøjelse af sin årlige varmeregning med 33.500 kroner og en elregning, der er 12.700 kroner højere, vurderer Palle Sørensen fra Nykredit.

Hos Realkredit Danmark er man derfor også tiltagende bekymrede for, at priserne vil drive folk fra hus og hjem, hvilket selvsagt vil medføre et yderligere nedadgående pres på boligpriserne, end det allerede er tilfældet.

Her bekymrer man sig mere om de høje priser, end om de forventede prisfald som følge af de hastigt stigende renter, fortæller cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig.

Putin

Hovedkilden til de høje priser på brændsel og fødevarer er Ruslands invasion af Ukraine og de følgende sanktioner. Russerne har som modsvar drastisk reduceret den mængde af naturgas, landet sender til Europa gennem fortrinsvist Nordstream 1-gasledningen til Tyskland.

Gasmængden er gradvist blevet skruet ned og var indtil tirsdag nede på omkring 20 procent af det normale. Tirsdag lukkede russerne dog helt for gasleverancerne til Tyskland med henvisning til behovet for vedligehold af ledningen.

En forklaring, der imidlertid er blevet forkastet som seriøs og i stedet beskyldes russerne igen for at bruge det som et påskud til at ramme Europa.

Rusland stod før invasionen for omkring 40 procent af det europæiske gasforbrug, ligesom sanktionerne mod landet også drastisk har ramt olieeksporten.

Rusland var også indtil for nylig verdens største eksportør af olie.

Gazprom, der er det statsejede gasselskab, har meddelt, at Nordstream 1 vil være lukket i 72 timer. Der har dog været udtrykt bekymring for om russerne vil genåbne gasledningen igen.

