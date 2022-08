Dyster forudsigelse: Stormen er på vej

2022 har allerede bud på store nedture på aktiemarkedet.

Men det værste har vi måske stadig til gode.

Aktierne kan nemlig tage et stort dyk i efteråret, lyder det fra pensionsgiganten Sampensions aktiechef.

Efterårsstorm

I en skriftlig kommentar til Euroinvestor skriver Philip Jagd, at det især er den høje inflation, som netop nu raser over hele verden, der kan spille ind på aktiemarkedet.

'I den seneste tid er markederne faldet igen. Det er nok meget fornuftigt, for vi kan meget vel gå en efterårsstorm i møde på aktiemarkederne. Med fortsat tårnhøj inflation er der ikke meget, der tyder på, at centralbankerne kan opbløde pengepolitikken foreløbig, imens risikoen for en recession specielt i Europa er tiltagende'.

Derudover vil stigende omkostninger presse virksomhederne, uddyber Philip Jagd.

Annonce:

'Det er langt fra utænkeligt, at virksomhedernes indtjening kommer under tiltagende pres de kommende kvartaler, og det vil gøre det svært for aktiemarkedet at holde humøret oppe'.

Artiklen fortsætter under videoen...

Inflation, inflation, inflation. Det er alle steder og har sat sig på mange af danskernes pengepunge. Men noget tyder på, at der kan være forandring på vej

Hæver renten

Den amerikanske centralbank har netop taget konsekvensen af den galoperende inflation ved at hæve renterne.

Og det er en manøvre, der gør ondt, før den gør godt, skriver Euroinvester ligeledes.

Jerome Powell, der er chef for den amerikanske centralbank, advarede fredag eftermiddag mod rentestigninger, der vil påføre den amerikanske økonomi 'nogen smerte'.

Av i aktiemarkedet

De højere renter vil også komme til at kunne mærkes blandt investorer, og aktiemarkederne har således allerede reageret negativt på centralbankens udmeldinger, skriver CNN.

Annonce:

Rentestigningen skal afhjælpe inflationen, der har bidt sig fast i den amerikanske økonomi. Men undervejs vil de højere renter altså også komme til at ramme økonomien i husholdninger og virksomheder, fortæller Jerome Powell.

- Det er en ulykkelig konsekvens af at mindske inflationen, men hvis det ikke lykkes at stabilisere priserne, så vil det betyde langt større smerte, udtaler Jerome Powell.

Alene i de første seks måneder af 2022 faldt danskernes aktier med 100 milliarder kroner.

Ekspert: Sådan tackler du inflationen bedst Ekspert: Sådan tackler du inflationen bedst