Dyster melding: Fly-kaos fortsætter

Der er ikke noget at sige til, at en million flypassagerer blev ramt af forsinkelser i Københavns Lufthavn i april.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at situationen med manglen på flyveledere ikke bare er uholdbar. Den er yderst kritisk – med risiko for at blive endnu værre.

Det vurderer både flyveledernes fagforening, DATCA, og flere kilder, som Ekstra Bladet har talt med uafhængigt af hinanden. De har alle indgående kendskab til situationen.

Arbejdsgiveren Naviair har over for Ekstra Bladet ad flere omgange pure afvist at give deres version af sagen.

Så kritisk er det

Vurderingen blandt de kilder, Ekstra Bladet har talt med, er, at de danske flypassagerer må vænne sig til de mange forsinkelser.

Der har siden februar dagligt i gennemsnit manglet seks flyveledere på vagt ud af en vagtpulje på 24 mand. Det er med andre ord 25 procent af bemandingen, der mangler. Det samme er tilfældet i maj og juni, hvor den nuværende vagtplan strækker sig til.

Situationen risikerer at blive yderligere forværret, idet der i øjeblikket ifølge DATCA er 57 flyveledere, der kan gå på pension fra i morgen.

Forlader Danmark

For at forsøge at løse problemet er arbejdsgiveren Naviair begyndt at uddanne og optage flere elever til at blive flyveledere, men her er problemet, at man bruger de nuværende flyveledere til at undervise eleverne. Det betyder, at der bliver trukket flyveledere ud af vagtplanerne, når der skal uddannes nye.

Samtidig lider Naviair ifølge flere kilder under den kedelige tendens, at adskillige flyveledere rejser til udlandet for at arbejde efter få år herhjemme.

Det skyldes, at Naviair har svært ved at konkurrere med udlandets lønninger. En flyveleder tjener i gennemsnit 80.000 kroner om måneden i Danmark. Grundet højere løn og andre skatteforhold er lønnen 40 procent højere i Holland, op mod 50 procent højere i Tyskland og 80 procent højere i Schweiz, som er blandt de lande, som de danske flyveledere oftest tager til.

Sidst men ikke mindst er tilliden mellem Naviair og flyvelederne totalt væk. Det bekræfter samtlige kilder, Ekstra Bladet har talt med.

Alle de faktorer udgør alt i alt en helt enorm risiko for Naviair, flyvelederne og flytrafikken i København, vurderer DATCA.

– Det er en kæmpe bombe under systemet, siger Esben Blum, der er formand i flyveledernes fagforening DATCA.

Københavns Lufthavn har tidligere været ramt af kaotiske scener og forsinkelser, og sommeren 2023 ser ikke ud til at blive en undtagelse. Foto: Finn Frandsen

Håbløst og ødelæggende

DATCA står ikke alene med opfattelsen af, at der i øjeblikket ser ud til at være langt til en løsning.

Ifølge Ole Kirchert Christensen, der er chefredaktør på luftfartsmediet check-in.dk og har 40 års erfaring i branchen, er situationen i den grad sat på spidsen.

- Det ser håbløst ud, og jeg tror ikke på, at man kommer nogen vegne, før der er bevægelse hos Naviair, siger han til Ekstra Bladet.

Han peger blandt andet på, at flyvelederne allerede tilbage i 2020 advarede Naviair om planerne om at afskedige 90 medarbejdere, da der i forvejen var mangel på flyveledere. Det endte efter politisk indblanding med at halvt så mange fratrådte.

- Når man allerede dengang vidste, at der manglede flyveledere, så virker det som en drastisk løsning. Hvis Naviair erkender den fejl og gerne vil forhandle, så ser vi nok en helt anden holdning fra flyvelederne, siger Ole Kirchert Christensen, der dog ikke tror på, det vil ske foreløbigt.

- Man kan ikke forstå, at der er så meget stolthed hos Naviair, at de ikke vil nå til den erkendelse. Det virker som om, at Naviair ikke tager situationen alvorligt nok.

På den anden side mener han, at flyvelederne nemt kommer til at fremstå griske.

- Den almene dansker har nok svært ved at forstå, at flyveledere vil have en lønstigning på 40 procent, med den løn de i forvejen får, siger han.

Alt i alt vurderer han konsekvenserne til at være voldsomme.

- Det er i høj grad ødelæggende for luftfarten i Danmark. Der skal jo være tillid til, at når man flyver til og fra Københavns Lufthavn, så sker det til tiden. Norwegian overvejer at føre trafik væk fra Københavns Lufthavn, og der er helt sikkert flere flyselskaber, der overvejer at tage København ud af ligningen, vurderer han.

Bliver der ikke fundet en holdbar løsning på problemet med manglen på flyveledere, kan konsekvensen blive at der fremover flyver færre fly fra Københavns Lufthavn. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

DATCA: Intet lønkrav

Ifølge DATCA er det totalt misforstået, at fagforeningen har fremsat lønkrav. Som udspil til forhandlinger i januar sendte de et fortroligt dokument til Naviair med data, som blandt andet indeholdt en sammenligning af løn i forskellige lande.

I stedet for at bruge det dokument som et grundlag for forhandlinger valgte Naviair ifølge Esben Blum at lække dokumentet til pressen med en fortælling om, at flyvelederne krævede en lønstigning på 40 procent, hvilket ifølge ham er helt forkert.

- Når Naviair går ud i pressen og lækker ting fra fortrolige dokumenter, så ryger tilliden fra flyvelederne. Vi er tilfredse med vores løn, men jeg kan ikke leve med, at flyveledere rejser væk efter få år, siger Esben Blum.

Han køber ikke fortællingen om, at der er en konflikt, der bunder i, at flyvelederne står fast på at skulle have mere i løn.

- Vi møder på arbejde på alle vores vagter og har taget en stor mængde ekstravagter. Der er ikke en konflikt, der er en massiv mangel på flyveledere, og det er den mangel, der skaber forsinkelser, siger han.

- Men Naviair har jo som et forsøg på en løsning tilbudt jer 22.000 kroner per ekstravagt, I tager. Kan du forstå, hvis danskere i andre brancher synes, at det er forkælet og grisk, at det ikke er nok for jer?

- Det er jo bemærkelsesværdigt, at en enstemmig generalforsamling takkede nej til det. Det tilbud fra Naviair på 22.000 kroner for en ekstravagt var en del af en pakke, hvor de ville forringe flyveledernes generelle arbejdsvilkår via effektiviseringer.

- Hvilke effektiviseringer?

- De vil have, at flyvelederne skal arbejde mere, når de er på vagt, og dermed have mindre tid til restitution, siger Esben Blum.

I øjeblikket er der en aftale mellem parterne om, at flyveledere skal restituere - holde fri - i 33 procent af den tid, de er på vagt. Det er en aftale, der er lavet for at sikre, at flyvelederne er 100 procent friske, når de er på arbejde, så flypassagerer kan være trygge ved sikkerheden.

Flyveledere på overarbejde

Ekstra Bladet har talt med flere flyveledere, der fortæller, at der hver dag mangler folk på vagt til trods for, at de bliver ved med at møde ind på fridage.

Flyvelederne ønsker ikke at stå frem med navn, men Ekstra Bladet er bekendt med deres fulde identitet.

En fortæller, at han i hele juni kun har én fridag om ugen. En anden siger, at det er 'paradoksalt, at Naviair kan påstå, at vi kun er 10 procent for få, når hele systemet kollapser, så snart folk ikke arbejder på deres fridage'.

Flyvelederne vurderer, at selvom de tager alle de ekstravagter, de kan, så vil det stadigvæk ikke være nok til at dække sommerens mangler, de da maksimalt må arbejde ti dage i træk.

Alle fortæller desuden, at tilliden til, at ledelsen får løst bemandingsproblemet, er væk.

Der har den seneste tid ikke været nogen konkrete forhandlinger mellem de to parter, men DATCA er klar til at forhandle, lyder det.

- Vi er klar til at forhandle med Naviair, men det er nødt til at være sådan, at flyvelederne kan se lyset på den lange bane. Naviair skal finde en udvidet økonomisk ramme og sætte sig ved forhandlingsbordet med os, siger fagforeningens formand.