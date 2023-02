Dyster melding fra storbanker: Aktiefesten er slut

Siden oktober er aktierne steget og steget, men nu advarer flere storbanker om, at aktiefesten er forbi.

Det skriver Finans.

Ifølge Mike Wilson, der er chefstrateg i investeringsbanken Morgan Stanly, kan S&P 500-indekset risikere at tabe over 25 procent af sin værdi i første halvdel af 2023.

'Enten af egen vilje eller af nød har investorerne fulgt aktiekurserne til svimlende højder igen, da likviditet giver dem mulighed for at klatre op i regioner, hvor de ved, at de ikke børe være og ikke kan leve så længe,' skriver han og fortsætter.

'De klatrer i længslen efter den ultimative grådigheds-top og antager, at de er i stand til at komme ned igen uden katastrofale konsekvenser. Men ilten løber til sidst ud, og dem, der ignorerer risiciene, kommer til skade.'

Topper snart

Når Mike Wilson kigger på Risikopræmien, P/E-værdien og indtjeningsforventerne tyder det hele på, at der er stor nedtur på aktiemarkedet i vente.

Og Mislav Matjka, der er strateg i storbanken JPMorgan, tilslutter sig WIlsons analyse. Han forventer, at første kvartal formentlig markerer årets aktietop.

'Selvom vi tror på, at første kvartal i første omgang kan forblive robust, regner vi ikke med, at der vil være et fundament for, at vi skal længere op, og vi vil se rallyet falme, som vi bevæger os igennem dette kvartal,' lyder det fra ham ifølge Finans.

Rammer også Europa

Selvom de europæiske aktier er skudt endnu mere i vejret end de amerikanske med en stigning på 20 procent, spår Bank of America, at de også vil opleve en nedtur.

Strateg i Bank of America, Milla Savova, mener, at det europæiske Stoxx 600-indeks vil falde med op til 20 procent inden tredje kvartal, hvor aktierne vil opleve en ny renæssance.

- Vi er fortsat positioneret til et kraftigt tab i vækstmomentum i løbet af de kommende måneder, siger hun til Bloomberg ifølge Finans.

Et fald på 25 procent vil for mange betyde store tab.

Hvis du søger mere professionel hjælp, så har Ekstra Bladet spurgt fire professionelle investorer, hvordan de selv investerer