Dyster prognose fra DI: Nu vender økonomien

De høje priser og renter har slået store skår i forbruger- og erhvervstilliden, og det får nu negative konsekvenser for dansk økonomi, spår Dansk Industri (DI).

Frem til nu har vi set stigninger i dansk produktion, ligesom vi har set beskæftigelsen stige måned for måned. Men nu vender udviklingen.

Det fremgår af en ny prognose, som Dansk Industri har offentliggjort onsdag.

Fald i bnp

Mere konkret lyder prognosen fra DI, at bnp i 2023 vil komme til at falde med 0,8 procent.

Det ser også dystert ud for beskæftigelsen. Denne ventes at dykke med 69.000 fra fjerde kvartal 2022 til fjerde kvartal 2023.

Det skal bemærkes, at prognosen ifølge Dansk Industri er forbundet med 'ekstraordinær stor usikkerhed', hvilket især skyldes inflationen. Både bnp og beskæftigelsen vil nemlig falde yderligere, hvis inflationen fortsætter.

Tilbage i oktober forudså Det Økonomiske Råds formandskab, der også kaldes de økonomiske vismænd, ligeledes, at den økonomiske nedtur vil gå ud over beskæftigelsen. Her lød prognosen, at beskæftigelsen vil falde med mere end 100.000 personer ved udgangen af 2023.

Inflationen har toppet

Dog er der også mere opløftende nyt at finde i DI's prognose.

De mener nemlig, at inflationen har nået toppen.

'Den høje inflation skyldes blandt andet, at el- og gaspriser har befundet sig på et helt ekstraordinært højt niveau. Men fyldte gaslagre og et meget mildt efterår har ført til, at el- og gaspriser er faldet voldsomt igen hen over efteråret.'

'Dette har indtil videre ikke kunnet ses i de offentliggjorte tal for forbrugerprisindekset, men det ventes at slå igennem, når vi får forbrugerpriser for november og december 2022,' skriver DI i prognosen.

Der er taget højde for, at både el- og gaspriser vil stige en smule igen hen over vinteren, men det formodes altså ikke at nå de niveauer, som vi så i august og september.

Fortsat høje priser

'Priserne på gas og el vil forblive høje, men klart lavere end det niveau, der indgår i forbrugerindekset for oktober, der afspejler producentpriserne i de foregående måneder,' lyder det.

Dog må man tage forbehold for, at især energipriserne kan blive påvirket af vejret.

For andre varer ser det ud til, at de høje priser vil fortsætte, men ifølge prognosen vil vi kun se 'beskedne prisstigninger' i forhold til prisniveauet i oktober i år.