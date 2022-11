Dyster prognose: Ledigheden i Danmark vil stige markant næste år

Det danske arbejdsmarked har været særdeles varmt de seneste år, og virksomhederne har råbt efter flere hænder.

Men snart skal arbejdstagerne vænne sig til en ny virkelighed, hvor rækken af afskedigelser formentlig kommer til at stå i kø.

Flere borgere i Ishøj Kommune mærker den høje inflation, og det betyder, at der må ændres lidt i planerne for efterårsferien Flere borgere i Ishøj Kommune mærker den høje inflation, og det betyder, at der måtte ændres lidt i planerne for efterårsferien

Det er budskabet i en ny prognose fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), der arbejder for at fremme bæredygtig økonomisk vækst i verden.

Organisationen forudser, at ledigheden i Danmark vil stige fra 4,5 procent i år til 5,7 procent ved udgangen af næste år.

Når man ser på udviklingen over et år, er der tale om en betragtelig stigning, mener Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Annonce:

- Men begynder vi at sammenligne med ledigheden længere tid tilbage, er det ikke fordi, at vi skal så langt tilbage for at finde et lignende niveau, siger han.

- Prognosen lægger altså ikke op til en finanskrise 2.0.

Med den modvind, som dansk økonomi møder i øjeblikket, er det dog ikke overraskende, at arbejdsmarkedet ser ind i en periode med højere ledighed, lyder det.

Men selv om det kan være svært at finde den gode nyhed i prognosen om højere ledighed, kan det alligevel ende med at blive sundt for dansk økonomi, påpeger Jeppe Juul Borre.

- Såfremt beskæftigelsen falder og ledigheden stiger, synes jeg ikke det er positivt.

- Men man må også sande, at vi i dansk økonomi i en længere periode har kørt i et gear, som ligger over, hvad økonomien kan rumme over en længere periode.

- Hvis man bliver ved med at køre i det tempo, risikerer man at skubbe til balancer, som bliver til ubalancer i økonomien.

Annonce:

I prognosen forudser OECD, at dansk økonomi som helhed er på vej ind i periode, hvor væksten kommer til at aftage voldsomt.

Faktisk forudser organisationen en marginal vækst på blot 0,1 procent næste år. Det er 1,3 procentpoint lavere, end man forudså i juni.