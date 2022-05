Ecco-direktør stopper

Direktøren for Ecco Europe stopper efter kun et år på posten. Han forlader skokoncernen midt i en historisk krise

Mens Ecco stædigt holder fast i det Rusland, som lige nu har invaderet Ukraine, stopper Claus Pejstrup, direktør for Ecco Europe, der fungerer som et selvstændigt firma under Ecco.

Det skriver Finans.

Claus Pejstrup kom til Ecco for et år siden efter 19 år i Lego.

Claus Pejstrup bekræfter over for Finans, at han stopper, men han ønsker ikke at uddybe, hvad baggrunden for bruddet er. Det samme gælder Ecco.

Over for Ekstra Bladet bekræfter han i en sms:

'Jeg kan bekræfter, jeg er stoppet og har ikke yderligere kommentarer.'

Stopper midt i krig

Ecco har været ude i et massivt stormvejr efter Ruslands invasion af Ukraine og den dertilhørende krig. Med ansvaret for de russiske medarbejdere som undskyldning har skokoncernen fra Sønderjylland nemlig nægtet at trække sig fra Rusland.

Til gengæld har den danske modeportal Miinto, der er ejet af Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen, trukket sig fra Ecco. Det samme gælder Magasin, som ikke længere vil sælge Ecco.

Samtidig har en ekspert slået fast over for Ekstra Bladet, at skokæden risikerer at blive ramt hård af Rusland-beslutningen.

Vil kunder købe Ecco-sko, selvom virksomheden stadig sælger i Rusland?

Ecco valgte i midten af april at meddele, at selskabets regnskab udskydes til offentliggørelse midt i maj.

Claus Pejstrup er desuden bestyrelsesmedlem i Stofa og Norlys Tv og Internet.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Claus Pejstrup.

