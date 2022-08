Efter afsløringer: Nu får Mærsk-medarbejdere lønforhøjelse 

Efter at Ekstra Bladet og det undersøgende medie Danwatch er gået ind i sagen om elendige arbejdsforhold for Mærsk-medarbejderne i Liberia, åbner Danmarksmesteren i milliardoverskud nu pengekassen.

Således er medarbejderne og Mærsk nået frem til et forlig, der reelt sikrer medarbejderne den 13. månedsløn, som de har ment, at de havde krav på.

Mærsk svarer gennem en kortfattet mail fra selskabets nye presseansvarlige Jesper Løv:

'APM Terminals i Liberia og den lokale fagforening, DOWUL, har indgået en ny overenskomstaftale som resultatet af de forhandlinger, der begyndte for mere end et år siden. I aftalen anerkendes det af alle parter, at APM Terminals Liberia har administreret den hidtidige aftale, herunder udbetaling af løn, korrekt.

Ekstra Bladet og Danwatch har afsløret en række kritisable forhold på havnen i Liberia. Blandt andet en elendig forsikring, som også er blevet ændret, efter det er blevet omtalt offentligt.

Samtidig anerkendes det, at der var uklarheder i den hidtidige aftale, og det er der nu rettet op på. Den nye aftale er indgået til alle parters tilfredshed, og dialogen med fagforeningen fortsætter i samarbejdssystemet, hvor den hører hjemme.'

I flere medarbejderes ansættelsespapirer har der hidtil været følgende ordlyd:

’I december måned vil virksomheden betale en ekstra løn baseret på månedslønnen for november.’

Desuden lød det i personalehåndbogen for APM Terminals Liberia, der er en del af Mærsk-gruppen, at i november måned vil der i tillæg til månedslønnen blive udbetalt, hvad der kaldes ’den 13. månedsløn’, der svarer til 1/13 af årslønnen.

Tidligere medarbejder raser

Men med aftalen mellem medarbejderne og Mærsk bliver begrebet 13. månedsløn slettet helt. I stedet får medarbejderne en lønforhøjelse på 8,33 procent, hvilket reelt svarer til den ekstra månedsløn, de har ment at have krav på.

På den måde slipper Mærsk for at skulle kompensere tidligere medarbejdere, ligesom selskabet slipper for at kompensere nuværende medarbejdere bagud.

Harriet Joan Wahblo var ansat hos Mærsk fra 2013 til 2019, og hun er ikke tilfreds med, at virksomheden ikke kompenserer tidligere ansatte. Sammen med en gruppe eks-kolleger vil hun indgive en klage til Arbejdsministeriet.

Harriet Joan Wahblo, tidligere ansat i APM Terminals i Liberia, er skuffet over, at hun ikke bliver kompenseret i ny aftale.

- Vi synes ikke, det er fair, at vi tidligere medarbejdere bliver overset. Mærsk bør tage det fulde ansvar for deres fejl, siger Harriet Joan Wahblo til Ekstra Bladet og Danwatch.

Ekstra Bladet og Danwatch har spurgt Mærsk, hvorfor selskabet ikke har ønsket at kompensere tidligere medarbejdere, men det spørgsmål har Mærsk ikke svaret på. Det vil Ballah Kpadeh, tillidsmand på havnen, gerne:

Ballah Kpadeh, tillidsmand på havnen i Liberia.

- Det er godt, at Mærsk fremover vil betale os det, vi fortjener, men de burde have gået tilbage i tiden og kompenseret nuværende og tidligere medarbejdere for de penge, vi er blevet snydt for hvert eneste år, siger han.

- Det burde aldrig have taget os over ti år at komme så langt. Mærsk har trukket forhandlingerne i langdrag, og det er kun, fordi de nu har fået dårlig presse, at det er lykkedes at lave et kompromis.

Det er ikke kun omkring lønnen, at Mærsk er kommet med indrømmelser, efter Ekstra Bladet og Danwatch er gået ind i sagen om arbejdsforholdene i Liberia. Selskabet har også ændret en udskældt forsikring.