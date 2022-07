Efter afsløringer: Politikere raser mod Mærsk

Mærsk skal få styr på forholdene på havnen i Monrovia, hovedstad i Vestafrikanske Liberia, lyder det fra flere politikere i landet.

Det sker i forbindelse med flere afsløringer fra Ekstra Bladet og det undersøgende medie Danwatch.

Samuel Kogar, medlem af Repræsentanternes Hus i Liberia, går så langt, at han advarer Mærsk om, at kontrakten med selskabet kan hives istykker.

- Vi kan godt genoverveje deres kontrakt.

- Kunne du finde på at genoverveje deres kontrakt og sende dem ud af landet?

- Ja, det kan ske. Vi er valgt til at repræsentere folket, siger Samuel Kogar.

- APM Terminals er en international virksomhed, og derfor forventer vi, at de sikrer ordnede forhold.

For arrogante

I sidste uge stod en lang række nuværende og tidligere medarbejdere frem i Ekstra Bladet og Danwatch. Her fortalte de om kritisable forhold. Om hvordan de arbejder i cementstøv uden ordentlig sikkerhedsudstyr, hvordan de systematisk bliver snydt for penge. Desuden er det kommet frem, hvordan Mærsk-selskabet straffede 24 medarbejdere, der strejkede i tre dage, ved at suspendere dem i syv måneder.

Samuel Kogar, medlem af Repræsentanternes Hus i Liberia, advarer Mærsk. Foto: Anthon Unger.

I 2010 sikrede APM Terminals, der er ejet af Mærsk, sig fuldstændig kontrol med havnen fra 2011 og 25 år frem. Og med hjælp fra blandt andre APM Terminals kunne Mærsk sidste år præsentere det største overskud nogensinde for en dansk virksomhed med et resultat på mere end 100 milliarder kroner.

For arrogante

Men nu skal der styr på forholdene, hvis det står til Samuel Kogar. På spørgsmålet om han mener, at APM Terminals bør forlade landet, svarer han:

- Hvis APM Terminals fortsætter på den måde, har Repræsentanternes Hus ikke andre muligheder - så kan vi ikke stole på dem, siger han.

- De er for arrogante. De lever ikke op til det, som de lover.

Det er ikke kun i Liberia, at Mærsk er kommet i modvind blandt politikerne. I Danmark kræver Enhedslisten nu svar fra erhvervsminister Simon Kollerup (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), der begge er kaldt i samråd af Christian Juhl, Enhedslisten:

- Det er skandaløst og ganske uacceptabelt, at Mærsk som Danmarks største internationale operatør knægter arbejderrettigheder, siger han.

Senator kræver forbedring af forhold

Nok er Samuel Kogar klar til at rive kontrakten med Mærsk i stykker, men så langt er Abraham Darius Dillon, der er senator i landet, ikke villig til at gå.

Til gengæld sender han en klar appel til Mærsk om at få rettet op på forholdene i landet.

- Jeg har det ikke godt, når mennesker ikke bliver behandlet ordentligt, uanset om det er folk fra Liberia eller andre lande. Men det er klart, at jeg får det endnu dårligere, når det handler om folk fra mit land, siger han.

- Jeg ønsker ikke, at APM Terminals forlader os, men om jeg ønsker, at de forbedrer sig: Helt klart.

Mærsk: Opmærksomme

Samtidig opfordrer han selskabet til at betale de ansatte, hvad de har ret til:

- Jeg er ikke sikker på, om APM Terminals eller andre virksomheder er ansvarlige for, hvor mange de ansatte skal forsørge. Men de bør betale de ansatte, hvad de har ret til.

Endelig mener han, at de ansatte i Liberia har ret til samme lønforhold som deres kolleger i andre lande:

Indgangen til Freeport of Monrovia, der styres af Mærsk-selskabet APM Terminals. Foto: Anthon Unger.

- APM Terminals er her ikke, fordi de elsker Liberia; de er her, fordi de kan lave overskud. Lad dem betale de ansatte, hvad de fortjener. Lad dem sammenligne lønnen her med andre lande i Vestafrika, Danmark eller Ghana.

Mærsk har tidligere oplyst i et skriftligt svar:

’Hos Mærsk er vi opmærksomme på, at der har været uoverensstemmelser i havnen i Monrovia, og vi har et konstruktivt samarbejde med fagforeninger og myndigheder om at få dem løst.’