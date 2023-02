Efter afsløringer: Rockwool-aktien styrtdykker

Isoleringsgiganten Rockwools aktier skraber tirsdag formiddag bunden i C25-indekset.

I skrivende stund falder aktien med mellem 10 og 12 procent.

Det sker, efter at Ekstra Bladet i samarbejde med Danwatch har kunnet afsløre, at Rockwool i årevis har tjent millioner på det russiske forsvar på trods af international fordømmelse og restriktioner.

Myndighederne går ind i sagen

Og mandag oplyste Erhvervsstyrelsen til Danwatch og Ekstra Bladet, at man har iværksat en undersøgelse af Rockwool for at klarlægge, om EU's sanktioner mod Rusland er blevet overtrådt.

Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, fortæller til Ritzau, at faldet på aktiemarkedet er en direkte konsekvens af udmeldingen fra Erhvervsstyrelsen.

- Dagens kursfald skyldes væsentligst, at Rockwool måske kommer i negativt søgelys for potentielt at have brudt sanktioner i forhold til Rusland, skriver han i en kommentar til mediet.

Danwatch har i samarbejde med Ekstra Bladet blandt andet dokumenteret, at Rockwools russiske samarbejdspartnere i mindst 21 tilfælde har leveret Rockwool-produkter for sammenlagt 123 millioner rubler (cirka 11,5 millioner kroner) til skibsværfter, som udfører store ordrer på vegne af Ruslands forsvarsministerium.

Slettede sine spor

Som følge af afsløringerne slettede Rockwool Facebook-opslag og pressemeddelelser, hvoraf samarbejdet med Rusland fremgik.

- En farlig strategi, udtalte professor i virksomhedsetik ved RUC Jacob Rendtorff i den forbindelse til Ekstra Bladet.

I et skriftligt svar affejede Rockwool den fremlagte kritik:

'Rockwool har ikke et kundeforhold med den russiske regering eller andre offentlige enheder. De anførte eksempler er gamle og går så langt tilbage som 2007. Situationen i dag er markant anderledes, og vi respekterer fuldt ud de til enhver tid gældende sanktioner'.

'I Rusland producerer vi ikke længere specifikke produkter til dette segment', lyder det i svaret.

