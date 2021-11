Efter afstemning: Musk sælger aktier for 32 milliarder

Verdens rigeste mand, Elon Musk, har indtil for nylig hævdet, at han ikke har nogen reel kontantbeholdning, idet hele hans formue er baseret på aktier i hans virksomheder Tesla og SpaceX.

Men en afstemning på Twitter i lørdags så ud til at ændre på det, og efter et stort flertal stemte for, at han skulle sælge ud af sine Tesla-aktier, har milliardæren nu gjort alvor af ideen.

Således har Elon Musk siden mandag solgt aktier for intet mindre end fem milliarder dollars, svarende til godt 32 milliarder kroner.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC.

Omkring en femtedel af de solgte aktier var dog solgt som del af en planlagt handelsplan, som var blevet lavet i september, altså lang tid før weekendens afstemning om, hvorvidt Musk skulle sælge ud af aktierne.

Eneste vej til indkomstskat

Tesla-stifteren lavede afstemningen på Twitter, fordi der var lavet en række beskyldninger om, at milliardærer som Musk beholdt deres værdi i aktier for at undgå at betale skat, og ifølge ham selv ville han derfor sælge aktier for at modbevise den påstand og dermed betale skat af de indtægter, han får af salget.

Ifølge ham selv får han nemlig ikke løn af Tesla, så den eneste måde, han kan betale skat, er ved at sælge aktier.

BBC skriver, at den forgangne uges salg af aktier er første gang siden 2016, at Musk har solgt ud af aktiebeholdningen. Dengang solgte han aktier for at betale en skatteregning på omkring 600 millioner dollars, svarende til knap fire milliarder kroner.

Teslas aktie faldt drastisk efter udmeldingen fra Musk om at sælge ud af aktiebeholdningen, men den er siden steget en lille smule igen, uden at den dog er nået op på samme niveau igen. Tesla har en samlet anslået værdi på mere end 6,5 billioner kroner.