Efter besparelser og fyringer: Naviairs CEO stopper

Naviairs CEO, Carsten Fich, har valgt at sige stop. Han fratræder sin stilling som CEO 21. juli 2022.

Det skriver Naviair i en pressemeddelelse.

Naviair er en statsejet offentlig virksomhed, hvis flyveledere leder lufttrafikken i Danmark. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan virksomheden har gennemgået nogle kaotiske år, hvor to direktører blandt andet er blevet fyret.

Skarp kritik

Carstens Fichs beslutning om at stoppe kommer efter en turbulent periode under coronapandemien, hvor flyveledernes fagforening, DATCA, ad flere omgange har rettet skarp kritik af Naviair.

Allerede i september 2020 advarede DATCA mod en indtil da hemmeligholdt spareplan og fyringsrunde, der senere blev effektueret.

'Det vil få meget alvorlige konsekvenser for den danske infrastruktur og den danske økonomi, hvis Naviair, der bl.a. driver kontroltårnene i de danske lufthavne, gennemfører en hidtil hemmeligholdt spareplan med ødelæggende nedskæringer og fyringer', lød den dengang.

Fyringsrunden kom i en periode, hvor corona allerede havde haft store, negative konsekvenser for flytrafikken.

'Vi anerkender, at Naviair er blevet økonomisk presset af coronakrisen, og at der derfor skal spares penge, mens flytrafikken ligger lavt. Derfor har vi forsøgt at fremlægge vores plan, der leverer den nødvendige besparelse, uden at skade dansk økonomi og infrastruktur, og som heller ikke inkluderer fyringer. Desværre ønsker Naviair ikke at forhandle om så meget som et komma, sagde DATCAs formand, Esben Blum, dengang.

Dagen efter kritikken kunne Ekstra Bladet afsløre, at to Naviair-direktører stoppede efter en konflikt, hvilket efterlod Carsten Fich som det eneste tilbageværende medlem af direktionen.

Hyldet

Trods kritikken af direktionens beslutninger, så lyder udlægningen i dagens pressemeddelelse, at Carsten Fich har været med til at 'udvikle og effektivisere' Naviair under corona.

- Carsten Fich har gennem fire år både formået at udvikle og effektivisere Naviair samt bringe Naviair sikkert igennem de seneste vanskelige og udfordrende år med Corona, udtaler bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt i pressemeddelelsen.

Til sommer har Carsten Fich afsluttet en bestyrelsesuddannelse på CBS, og han vil fremover udelukkende fokusere på bestyrelsesarbejde, lyder det.

- Jeg har længe planlagt, at jeg i den sidste del af min karriere ville søge udfordringer i bestyrelser og i rollen som senior advisor, udtaler Carsten Fich. Jeg har haft næsten 20 år som CEO i fire forskellige virksomheder, og ser derfor frem til at bruge min erfaring på det allerøverste ledelsesniveau, udtaler han i forbindelse med pressemeddelelsen.