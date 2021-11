Efter blodbad: Godt nyt for danske aktier

Tirsdag var en hård dag for det danske aktiemarked.

C25-indekset faldt 3,24 procent, hvilket er det største dyk siden marts 2020, hvor landet lukkede ned grundet corona.

Aktiechef hos Sampension, Philip Jagd, var hurtigt ude at råde investorer til at sælge ud, idet han mener, at mange har været for optimistiske og taget for store risici, og at tirsdagens blodbad kunne være kimen til en korrektion på markedet.

Men onsdag ser det heldigvis betydeligt bedre ud for de danske aktier.

C25 er åbnet i et plus på 0,7 procent, og flere af de helt store selskaber som Novo Nordisk, DSV og Coloplast er alle åbnet i et plus på knap en procent. Det skriver Børsen.

Jyske Bank har onsdag skruet op for kursmålet for Novo Nordisk-aktien, der allerede har haft et fantastisk år og er oppe med over 70 procent for året.

Aktiekursen ligger i skrivende stund på 732, og Jyske Bank har hævet kursmålet fra 670 til 780 kroner.