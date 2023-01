Efter coronalåns udløb: Konkursboom

Det har været en særdeles dyr omgang for mange danske virksomheder, at økonomiske støtteordninger under coronapandemien skulle tilbagebetales sidste år.

Det har nemlig været medvirkende til, at antallet af konkurser i 2022 er steget til et niveau, som ikke er set siden 2010. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge Niklas Praefke, der er cheføkonom hos Lederne, er det den benhårde virkelighed, som rammer dansk erhvervsliv i øjeblikket.

- Kassen er tom i mange virksomheder, og de må dreje nøglen om. Det er dels et udtryk for, hvor barsk den økonomiske situation er lige nu, og dels at mange usunde virksomheder reddede sig gennem coronakrisen ved hjælp af hjælpepakker, skriver han i en kommentar.

- Det er den perfekte storm af et historisk højt omkostningspres, højere renter og dystre fremtidsudsigter, der presser virksomhederne til det yderste.

I alt gik 2834 virksomheder konkurs sidste år. Konkurserne i 2022 har medført et tab af 13.700 fuldtidsstillinger, hvilket er det højeste siden 2013.

Især byggebranchen har været hårdt medtaget.

Niklas Praefke frygter, at erhvervslivet fortsat har det værste foran sig.

- Den økonomiske aktivitet er på vej ned, og det vil trække flere virksomheder med i konkursfaldet. I sidste ende betyder det, at flere mister jobbet, og flere virksomheder må lukke, skriver han.

Trods dystre udsigter står dansk økonomi dog på et solidt fundament. Det skriver Mathias Dollerup, der er seniorøkonom hos Sydbank, i en kommentar.

- Dansk økonomi er godt rustet til modvind. Den står i dag et bedre sted end forud for finanskrisen og gældskrisen.

- Det kan være med til at dæmpe det økonomiske stød, selv om 2023 meget vel kan byde på det højeste konkursniveau i adskillige år.