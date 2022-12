Efter få timer: Musk vil ændre omstridt twitterregel

Bare få timer efter at Twitter indførte en regel om, at man ikke må linke til andre sociale medier på platformen, oplyser ejer Elon Musk på Twitter, at reglen bliver justeret.

Twitter vedtog søndag aften en regel om, at man ikke længere må lave opslag med links til andre sociale medier. Elon Musk kaldte det i et opslag blandt andet 'gratis reklame'.

Man risikerede at få sin konto lukket, hvis man brød reglen.

Men det sendte Twitters brugere op i det røde felt, og Elon Musk var nødt til at gøre flere indrømmelser og blandt andet genåbne profiler, der allerede var blevet lukket efter den nye regel.

- Okay, Paul får snarest muligt genåbnet sin profil, skrev Musk om den britiske programmør Paul Graham, der havde skrevet, at han ville forlade Twitter til fordel for det sociale medie Mastodon - med et vedhæftet link til sin profil.

Youtuberen Jeremy Hambly, som går under navnet The Quartering, kritiserede på Twitter også de nye regler.

- Jeg kan godt se fidusen i, at brugere, som kun eksisterer for at promovere andre profiler, udelukkes, men at fortælle folk, at de ikke må linke til deres Instagram, er alt for vidtrækkende.

- Det samme gælder Linktree (socialt medie, som bruges til at vise ens profiler på andre hjemmesider, red.). Jeg bruger min til at linke til min hjemmeside, min kaffeforretning og så videre. Ikke til at konkurrere med Twitter, skrev Hambly.

Det var Elon Musk umiddelbart enig i.

- Okay, det lyder rimeligt, svarede rigmanden Jeremy Hambly.

Efter dialog med brugerne fortæller Elon Musk, at reglen vil blive justeret.

- Politikken vil blive justeret til kun at udelukke brugere, når deres profilers primære formål er at promovere konkurrenter, hvilket i virkeligheden hører under vores regler om spam, skriver han.

Nyheden om den nye regel kom søndag aften.

Her skrev Twitter, at links til en række andre sociale medier vil blive fjernet fra opslag. Det gjaldt links til Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post og Nostr.