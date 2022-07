Efter kornaftale: Hvedeprisen falder

Prisen på hvede er styrtdykket fredag og ligger nu på et niveau, der sidst er set før den russiske invasion af Ukraine.

Prisfaldet kommer i kølvandet på en skelsættende aftale om eksport af hvede via Sortehavet, der blev underskrevet tidligere fredag.

Aftalen betyder, at der vil blive åbnet for hvedeeksport fra Odesa og to andre ukrainske havne, Tjernomorsk og Pivdennyj. Også Rusland vil få mulighed for mere eksport.

I Chicago faldt prisen på hvede, der bliver leveret i september, 5,9 procent til 7,59 dollar per skæppe, hvilket svarer til cirka 27 kilo. Det er den laveste pris, siden Rusland invaderede Ukraine den 24. februar.

På Euronext, der er en samling af flere store europæiske børser, faldt prisen på hvede til levering i september 6,4 procent til 325,75 dollar per ton.

Det var FN's generalsekretær, António Guterres, der under en ceremoni i Tyrkiet tidligere fredag bekræftede, at Ukraine og Rusland vil åbne for eksport af hvede.

Ukraine er som Rusland en af verdens største eksportører af hvede. Men Rusland har under krigen haft kontrollen over Sortehavet og forhindret, at hveden fra Ukraine har kunnet blive sejlet ud til den øvrige verden.

Før krigen stod Rusland og Ukraine tilsammen for omkring 30 procent af verdens hvedeeksport.

Op mod 25 millioner ton hvede og andre kornsorter er blevet blokeret i ukrainske havne af russiske krigsskibe og landminer, som Ukraine har lagt ud for at afværge eventuelle angreb.

Fredagens aftale er kommet i hus med hjælp fra Tyrkiet og landets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Teknisk set er aftalen ikke mellem Ukraine og Rusland. De har underskrevet den separat med Tyrkiet og FN.

Analytikere er dog skeptiske over for Ruslands vilje til at implementere aftalen.

- Jeg er stadig skeptisk, og jeg tror ikke, at jeg er alene om at stille spørgsmål ved, hvor meget korn der rent faktisk vil blive flyttet, siger Michael Zuzolo, der er præsident for Global Commodity Analytic & Consulting.

Samtidig peger han på, at der for tiden er tørke i flere dele af både Europa og resten af verden. Det kan betyde, at priserne ikke falder særligt meget mere.