Efter kursfald: Milliardær taber vanvittigt beløb

Onsdag styrtdykkede Netflix' værdi på aktiemarkedet, og for den amerikanske milliardær William Ackman har kursfaldet også været til at mærke.

Han har nemlig - gennem sit investeringsselskab - valgt at sælge alle aktier i virksomheden, og det giver et tab på knapt 2,8 milliarder kroner.

Det skriver Reuters.

William Ackman ejer investeringsselskabet Pershing Square Capital Management. Det var gennem dette selskab, han for kun tre måneder siden købte 3,1 millioner aktier i Netflix.

Men onsdag faldt Netflix-aktien så med hele 35 procent. Det skete, efter at selskabet meldte ud, at de stik mod forventningen ikke fortsatte med at få flere brugere i årets tre første måneder.

Forventningen var ellers, at de skulle have fået 2,5 millioner abonnenter mere. Men streaming-giganten har tværtimod tabt omkring 200.000.

Samtidig tog Netflix yderligere luften ud af eventuelle forhåbninger om, at der var tale om en enkeltstående begivenhed. Selskabet forventer således, at årets andet kvartal vil byde på et fald i antallet af betalende kunder på to millioner.

'For usikkert'

Onsdagens fald fortsætter et i forvejen skidt 2022 for Netflix, som siden nytår har tabt over halvdelen af sin værdi.

Nedgangen har fået Netflix til at genoverveje nogle af sine tidligere dogmer. Eksempelvis er en billigere type abonnement med reklamer på vej de næste par år.

William Ackman begrunder blandt andet sit valg om at sælge ud med disse varslede tiltag. De gør selskabets fremtid for usikker, lyder det i en udtalelse:

- Selvom Netflix' forretning grundlæggende er nem at forstå, har vi - set i lyset af den seneste udvikling - mistet troen på, at vi kan forudsige selskabets fremtid med stor nok sikkerhed, udtaler William Ackman.

Pershing Square Capital Management køber sig ind i relativt få virksomheder og prioriterer derfor at have 'en høj grad af forudsigelighed', når det kommer til selskabets investeringer, tilføjer milliardæren.