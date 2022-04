Efter lang nedlukning: Russisk aktieindeks genåbner for udenlandske investorer

Fredag er det for første gang i flere uger muligt for investorer udenfor Rusland at handle på det russiske aktiemarked.

Det skriver det finansielle nyhedsbureau MarketWire.

Fredag formiddag stiger Moex-indekset, der er landets toneangivende aktieindeks, på den russiske børs med 3,4 procent. Moex-indekset består af 50 aktier og er det ledende indeks i Rusland.

Ud af de 50 aktier er det blot tre, som falder.

Moex-indekset blev midlertidigt lukket for al handel 25. februar.

Det skete som følge af den russiske invasion af Ukraine og et storudsalg på Ruslands børs. Dagen før nedlukningen faldt indekset med hele 33,3 procent.

Siden genåbnede Moex-indekset 24. marts for russiske investorer. Og fredag er der så også genåbnet for internationale investorer.

Ekstra Bladet følger udviklingen.