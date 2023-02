Efter lang tids strid: Nemlig.com og 3F tegner overenskomst

Onlinesupermarkedet nemlig.com og 3F Transport har tegnet en overenskomst for chauffører.

Det oplyser parterne mandag i en pressemeddelelse.

Med aftalen får nemlig.com mulighed for at ansætte sine egne chauffører. I meddelelsen oplyser nemlig.com, at man gennemfører tilsvarende ændringer for vilkårene for eksterne leverandører.

I aftalen indgår rammer for chaufførernes løn, pension, betaling for overarbejde og arbejdsvilkår.

- Det har været afgørende, at 3F Transport nu er gået med til at give os en aftale, der er tilpasset vores virkelighed, hvilket er helt nødvendigt for, at man kan drive en onlineforretning som nemlig.com konkurrencedygtigt.

- Vi har fået hele pakken, og det er vi meget tilfredse med, sider Stefan Plenge, administrerende direktør i nemlig.com, i pressemeddelelsen.

Aftalen betyder, at 3F trækker et varsel om konflikt tilbage på de transportvirksomheder, der leverer varer for nemlig.com. Også sympatikonflikter hos blandt andet fagforbundet FOA bliver trukket tilbage.

Det glæder Jan Villadsen, formand i 3F Transport, at nemlig.com har valgt, at de nye vilkår også skal gælde chauffører, der arbejder for eksterne leverandører.

- Onlinehandlen gør livet lettere for mange danskere, men nye virksomheder og forretningsmodeller må ikke undergrave forholdene på arbejdsmarkedet, siger han i meddelelsen.

I 2021 blev der i en række artikler i blandt andet Politiken og Fagbladet 3F sat fokus på dårlige arbejdsforhold for chauffører og lagerarbejdere, der arbejdede for nemlig.com.

Det startede konflikten mellem onlinesupermarkedet og fagforeningen, der siden 2021 har forsøgt at nå til enighed om en overenskomst.

3F Transport har tidligere tegnet overenskomster med Føtex og Coop for chauffører, der kører dagligvarer hjem til folk. Begge kæder har dog for nylig meldt ud, at hjemmeleveringen stopper.