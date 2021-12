Efter MeToo og corona: Mikkeller sælger ud

Ølforretningen Mikkeller har haft et hårdt år, og nu skyder en amerikansk kapitalfond millioner i virksomheden

Det ellers så succesfulde bryggeri Mikkeller har haft nogle hårde corona-år. Nu investerer en amerikansk kapitalfond et større millionbeløb i virksomheden.

Den amerikanske kapitalfond Orkila Capital udvider sin ejerandel i selskabet ved at sprøjte 40 mio. kr. ind i bryggeriet. Kapitalfonden investerede første gang i Mikkeller tilbage i 2016.

Siden da har kapitalfonden løbende investeret i firmaet. I 2020 blev det til en investering på 100 mio. kr. i det populære bryggeri.

Stifter Mikkel Bjergsø ejer stadig størstedelen af selskabet. Han startede Mikkeller som et hobbyprojekt sammen med vennen Kristian Keller, der solgte sin andel efter nogle år. Mikkeller står ifølge deres egen hjemmeside bag 48 barer og restauranter. Størstedelen i Danmark, men også i Spanien, USA, Kina og Singapore.

Hårdt corona-år

I løbet af 2020 dalede omsætningen kraftigt i Mikkeller fra en omsætning på 300 mio. kr. i 2019 til 213 mio. kr. i 2020. Firmaet endte med et underskud på 72 mio. kr.

- Kapitaludvidelsen har vi kigget på et stykke tid. Vi kunne godt se, at særligt corona har trukket hårde spor gennem vores regnskab, siger adm. direktør Kenneth Madsen til Børsen.

Kenneth Madsen siger også, at man kigger på yderligere investeringer 2022, hvor man vil åbne flere barer og restauranter i både Danmark og udland.

MeToo-kovending

Ud over corona har bryggeriet også været i et stormvejr på grund af sexismesager i ølbranchen, heriblandt Mikkeller. Først afviste Mikkel Bjergsø, at der var alvorlige problemer med sexisme i virksomheden.

- Jeg ved ikke, hvorfor de har et ønske om at ramme Mikkeller. Men aktivister på Instagram presser mine kollegaer og venner i branchen og forsøger at ødelægge min festival (Mikkeller Beer Celebration Copenhagen, red.) og i sidste ende min forretning, sagde han til Berlingske i oktober.

Senere vendte Mikkel Bjergsø på en tallerken og undskyldte til tidligere ansatte og hyrede journalist og kommunikationsrådgiver Anna Thygesen til at repræsentere ofrene.