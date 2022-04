Efter Musks Twitter-køb: Aktie styrtdykker

Aktionærerne i bilkoncernen Tesla er tilsyneladende ikke tilfredse med topchefen Elon Musks overtagelse af Twitter. I dagens handel sendes Tesla-aktien ned med omkring ti procent.

Ifølge investeringsøkonom hos Nordnet Per Hansen er Tesla-aktionærerne bange for, at en del af opkøbet af det sociale medie skal finansieres ved, at Musk sælger ud af sine Tesla-aktier.

- Investorerne kigger på Musks frihedskamp i Twitter, som han gerne vil sætte fri. Men det kommer til at koste rigtigt mange penge, hvis det skal kunne lade sig gøre, vurderer Per Hansen.

- Det kan ikke kun finansieres ved hjælp af indtjeningen fra Twitter, for det er den alt for lille til. Så skal han enten tage et stort lån eller delvist finansiere det ved at sælge Tesla-aktier, siger investeringsøkonomen.

- Jeg tror, at det er det, der giver en voldsom nedtur til Tesla i dag (tirsdag, red.).

Elon Musk vil betale 44 milliarder dollar for det sociale medie, svarende til 307 milliarder danske kroner. 21 milliarder dollar kommer fra egen lomme, en del finansieres ved banklån, mens den sidste del finansieres ved lån, hvor der er stilles sikkerhed i hans Tesla-aktier.

Tesla-aktien er længe blevet beskrevet som en vækstaktie, og derfor har den også haft for vane at bevæge sig meget på aktiemarkedet, understreger Per Hansen.

- Men ti procent er dog i den helt tunge ende, lyder meldingen.

Ifølge Nordnet havde selskabet en markedsværdi på omkring 1000 milliarder dollar, inden tirsdagens aktiehandel startede. Det betyder, at selskabet står til at tabe knap 700 milliarder kroner i værdi.

Også hos Twitter er der - dagen efter nyheden om opkøbet - udsigt til en dag i rødt. Aktien her falder med knap fire procent ved 19-tiden dansk tid.

Aktiemarkederne i USA er dog ikke lukket endnu. Derfor kan aktierne i de to forskellige selskaber stadig nå at rykke på sig.