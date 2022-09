Efter nedtur: Danmark i grønt

Efter mandagens store fald åbner C25-indekset tirsdag morgen i grønt.

Flere aktier stiger således med over en procent, heriblandt blandt andet Vestas, Pandora, Nordea, Jyske Bank og Netcompany Group. De er steget med henholdsvis 2,5 procent, 2,2 procent, 1,7 procent, 1,8 procent og 1,7 procent.

Alle aktier i indekset er i skrivende stund steget siden mandag.

Her startede C25-indekset med at dykke mere end to procent, men indhentede dog dele af tabet og endte med et mindre tab på 0,6 procent ved lukketid.

Ifølge investeringsekspert og chefstrateg i PFA Tine Choi Danielsen skyldtes dykket meldingen om, at Rusland lukker gasledningen Nord Stream 1 på ubestemt tid.

- Putin 'driller' Europa, og det sætter sig i aktierne, sagde Tine Choi Danielsen til Ekstra Bladet.

Tirsdag morgen er indekset samlet set steget med knap én procent.

