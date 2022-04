Efter oliemøde: - Det er bekymrende

Selvom USA og europæerne i flere uger har klaget deres nød over ekstremt høje brændstofpriser, var der ingen hjælp at hente fra OPEC-landene, der holdt møde torsdag sammen med blandt andre Rusland.

Selvom OPEC-landene i Mellemøsten menes at have en teoretisk ledig kapacitet på fem millioner tønder olie om dagen, bliver der ikke skruet op for produktionen, lød det.

- OPEC-landene holdt sig som forventet til deres agenda om kun at øge deres daglige produktion med ca. 430.000 tønder om måneden, som de gik i gang med for længe siden. Ifølge dem skyldes den høje oliepris ikke fundamentale ting i markedet, men krigen i Ukraine, og derfor giver det ifølge dem ikke mening at øge produktionen, siger Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker i Danske Bank.

Bekymrende

Den manglende forøgelse af OPEC-landenes produktion gør selvsagt ikke noget godt for at bringe oliepriserne ned nu, men der er også bekymringer på den længere bane, mener Arne Lohmann Rasmussen.

- Der har været snak om, at OPEC i virkeligheden har svært ved at øge deres produktion mere, end de allerede gør. På trods af, at de skulle have en del ledig kapacitet. Det er bekymrende. For hvis vi i stigende grad kommer til at mangle russisk olie, og USA og Europa ikke kan producere mere, end man gør i dag, så er der ikke andre end OPEC tilbage.

- Og så er oliemarkedet sådan, at hvis der ikke er olie nok, så stiger prisen meget voldsomt. Nogle har talt om, at priserne kan stige til 200 dollars per tønde (den er i dag omkring 100 dollars, red.), og så ser vi formentlig ind i økonomisk recession for verdensøkonomien. Det regner vi nu ikke med kommer til at ske, siger han.

Det Internationale Energiagentur vurderede i en rapport for marts, at Ruslands produktion af olie allerede i april kan falde med tre millioner tønder om dagen, fordi få vil aftage russernes olie.

Problemer

OPEC-landene lovede for adskillige måneder siden, at de hver måned ville øge deres daglige olieproduktion med omkring 430.000 tønder olie. Men trods den samlet set beskedne forøgelse af den månedlige olieproduktion, har der været flere måneder, hvor OPEC-landene faktisk ikke har kunnet øge sin produktion som lovet.

At OPEC-landene hurtigt vil kunne øge sin produktion i tilfælde af et totalt stop for russisk olie og udnytte sin teoretiske mer-kapacitet på op mod fem millioner tønder dagligt, virker altså ikke særligt sandsynligt, vurderer Arne Lohmann Rasmussen.

Danske Bank forventer derfor, at olieprisen i det kommende kvartal også vil have en mindre pil op.

Åbner for lagre

At olieprisen formentlig ikke vil stige voldsomt meget i den kommende tid, skyldes blandt andet udmeldingen fra USA's præsident Joe Biden torsdag om, at USA vil åbne op for sine olielagre og sende omkring en million tønder olie ud på markedet dagligt i et halvt år.

Samtidig ser man også tegn på, at økonomierne i Europa er på vej ned i gear, og en lavere produktion i industrien vil hjælpe til at sænke olieforbruget, hvilket også vil hjælpe på prisstigningerne.