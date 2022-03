Efter prischok: Nu vil de hæve igen

Prisen på dagligvarer brager i vejret.

En stor andel af virksomhederne i den danske detailhandel har allerede hævet deres priser betydeligt i 2022.

Nu forventer de at gøre det igen, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Voldsomt

I opgørelsen svarer knap halvdelen af virksomhederne i detailhandlen, at de allerede oplever stigende salgspriser. Samme andel forventer de i nær fremtid.

Udviklingen er primært båret frem af dagligvarebutikkerne, hvor 67 procent af virksomhederne forventer at hæve priserne.

Det er generelt rekordhøje niveauer, konstaterer cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer. Niveauerne viser ifølge ham, at priserne i detailsektoren justeres i meget stort omfang i øjeblikket.

- Det er meget voldsomt, at så mange butikker justerer priserne i øjeblikket, siger Tore Stramer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Vi skal vænne os til høje priser i supermarkederne. Foto: Miriam Dalsgaard/Ritzau Scanpix

Ikke set siden Anden Verdenskrig

Siden begyndelsen af 2022 har de danske supermarkeder i gennemsnit hævet priserne med op mod fire procent. Mandag hævede Salling Group sine priser på tusindvis af varer i Føtex og Bilka med mellem to og fire procent.

Så store prisstigninger er helt uvant at se i Danmark, har Bruno Christensen, der er ekspert i detailhandel, tidligere fortalt Ekstra Bladet:

- Vi har aldrig oplevet noget tilsvarende tidligere. Ikke siden Anden Verdenskrig i hvert fald. Der er ingen tvivl om, at man vil se det samme hos Coop. Både Salling Group og Coop er jo ramt af nøjagtig de samme udfordringer.

Coop har da i weekenden også varslet prisstigninger i den kommende tid.

Prisudviklingen skal ses i lyset af, at det er blevet dyrere for virksomhederne at producere deres varer. Tallene i opgørelsen er indsamlet fra 25. februar frem til og med 21. marts.

Det er samme periode, som Ukraine har været under invasion af Rusland.

Alene i februar er producentpriserne for varer steget med cirka 31 procent. I samme periode er importpriserne steget med godt 17 procent, hvilket er den største stigning nogensinde ifølge Danmarks Statistik.

Prisstigningerne kommer dog samtidig på ryggen af rekordhøje overskud hos giganter som Salling Group og Coop.