Efter skæbnemøde: Danske aktier i fald

De danske aktier faldt torsdag morgen over en bred kam og gjorde en allerede ubehagelig januar måned for investorerne endnu mere trist.

Reaktionen kommer i kølvandet på, at chefen for den amerikanske centralbank, Federal Reserve (FED), Jerome Powell, onsdag aften dansk tid holdt pressemøde.

Mødet kom midt i megen uro på de finansielle markeder også i USA, og investorerne havde håbet på en klarere køreplan fra Jerome Powell.

Gratis penge

En ubehagelig sandhed stod dog klart efter mødet, fortæller Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.

- Investorerne havde nok håbet, at Jerome Powell kunne sige, at det bliver præcis sådan og sådan, vi kommer til at gøre fremover. Og der må man sige, at der fortsat er en usikkerhed i forhold til tempoet og styrken i opstramningen af centralbankens pengepolitik. Og det tror jeg, at mange havde håbet, at de havde fået mere klarhed over.

- Men tiden med gratis penge er slut. Det står klart, siger Jacob Pedersen.

C25-indekset var omkring klokken 10 nede med knap en procent, og indekset havde samlet tabt 10 procent af sin værdi den seneste måned.

Bundskraberne ved børsåbningen torsdag var blandt andet Rockwool, Coloplast og Genmab.

Historisk lavt

Med gratis penge henviser Jacob Pedersen til den historisk lave rente, som centralbankerne i både USA og EU har haft i mere end ti år, samtidig med at både FED og Den Europæiske Centralbank (ECB) har pumpet milliarder ud i økonomien ved at opkøbe obligationer.

Men Jerome Powell understregede igen, at FED vil stoppe med købe obligationer i marts måned, samtidig med at banken som ventet vil hæve renten.

- Tilbagerulningen af opkøbet af obligationer - det, jeg plejer at kalde doping til aktiemarkedet - ved vi fra tidligere, at det kan gøre ondt på aktierne. Vi har kun et fortilfælde på det her tilbage i fjerde kvartal 2018, hvor der blev trukket penge ud af markedet, som vi ser nu. Der faldt de amerikanske aktier med 20 procent fra oktober til juleaften, siger Jacob Pedersen.

På trods af de kraftige fald på aktiemarkederne siden nytår minder Jacob Pedersen om, at den grundlæggende økonomi i virksomhederne er sund.

- Hvis vi ser et års tid ud i fremtiden, så forventer jeg et positivt afkast. Men det er helt sikkert, at der vil være perioder, hvor aktiemarkederne vil være på lige så gyngende grund, som vi har set i januar. Det kan godt være, at vi vil betale lidt mindre for de dyre aktier, men virksomhedernes indtjening er rigtig robust, siger han.

Godt for finans

Når der kommer mere klarhed over, hvor meget virksomhederne forventer at tjene i år, kan det hjælpe på kurserne, ligesom nogle typer af brancher kan ventes at klare sig bedre i den nye økonomiske virkelighed, der tegner sig.

- Hvis vi ser på de danske aktier, så er de generelt meget dyrt prissatte. Men hvis man som investor skal forsøge at skærme sig fra det her, så skal man finde nogle selskaber og industrier, der har glæde af stigende renter, og det er sådan noget som finansaktier.

- Og selskaber og brancher, der er lavt prissat. Dem vil jeg forvente i den næste kortere periode har mulighed for at levere større afkast end de dyrere dele af markedet, siger Jacob Pedersen.