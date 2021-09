Efter skandaler: Rigmand trækker sig fra prestigebyggeri

Ved du noget? Så kontakt Ekstra Bladets journalist på MR@eb.dk eller krypteret på ryrso@protonmail.com.

Rigmanden Finn Bach og hans selskab Bach Gruppen trækker sig fra den resterende del af sit skandaleombruste prestigebyggeri på Njalsgade i København efter adskillige skandalehistorier.

Det er investeringsselskabet Domis, der nu overtager en byggegrund på over 50.000 kvadratmeter fra rigmanden.

'Vi er meget begejstret for projektets beliggenhed og de fine tanker, der ligger bag. Vi er glade for, at Bach Gruppen har betroet os at opføre masterplanens sidste fire bygninger', udtaler Elsebeth Gutheil Stoker, administrerende direktør i Domis, i en pressemeddelelse.

Grunden ligger i forlængelse af det skandaleombruste højhus, hvor der er konstateret groft byggefusk med blandt andet bygningens fundament.

Ekstra Bladet var i kontakt med Elsebeth Stoker tidligere på dagen for et interview, men det havde hun ikke tid til på det tidspunkt, og bad om spørgsmålene på skrift. I mellemtiden fik selskabet dog udsendt en pressemeddelelse og først en halv time senere, tikkede der svar ind på Ekstra Bladets spørgmsål.

Heri bekræfter Elsebeth Stoker, at de vil bygge i overensstemmelse med den plan, Bach Gruppen allerede har lavet.

'Ja vi kommer til at udvikle området og bygge i henhold til lokalplanen og den masterplan Bach Gruppen allerede har udviklet. Vi er meget begejstrede for projektets beliggenhed, og de tanker der ligger bag,' skriver direktøren.

Købet drejer sig i alt om fire byggefelter og samlet set ret til at bygge 52.000 kvadratmeter, fremgår det af Domis' pressemeddelelse.

Har altid være mulighed

Skandalerne omkring Bach Gruppens seks bygninger på grunden har været dyrt for selskabet, der i et år har været ramt af et forbud mod at bygge videre på højhuset, før dets fundament var sikret.

Ekstra Bladet har også kunne afsløre, at Bach Gruppen også har hældt tonsvis af ulovlig beton i selskabets andre byggerier på grunden, hvorfor der også pågår eller afventer flere undersøgelser af disse.

Men ifølge Viborg-selskabet har man 'hele tiden' overvejet den mulighed at sælge resten af grunden.

'Et frasalg har hele tiden været en mulighed, vi har overvejet, og da vi stadig har et par års arbejde tilbage med færdiggørelsen af tre af de første seks bygninger med tilhørende byrum og infrastruktur, har vi i tidens positive marked valgt at lade en anden udvikler erhverve og starte arbejdet med den anden ende af projektet', udtaler direktør i Bach Gruppen København og Finn Bachs nevø, Anders Bo Bach.

Grunden har ellers en helt unik beliggenhed centralt på Amager tæt på blandt andet metrostation og Islands Brygge, og det er blevet set som en helt unik byggemulighed i København.

Sjusk i baghaven

Men det langt fra kun i København, at Bach Gruppen har udgifter til undersøgelser og forstærkninger af sine byggerier. Ekstra Bladet kunne for nylig afsløre, at rigmandens nybyggeri i hjembyen Viborg kræver omfattende forstærkninger i kælderen for at være i orden.

Også selskabets prestigebyggeri i Vejle kaldet Bølgen undersøges af kommunen, efter Bach Gruppen over for Operation X indrømmede, at den selskabet ikke havde opførte byggeriet i overensstemmelse med byggetilladelsen.

Bach Gruppen efterforskes ifølge dokumenter fra Københavns Kommune for dokumentfalsk i forbindelse med sin opførelse af det knap 90 meters højhus. Bach Gruppen indsendte nemlig dokumentation til kommunen for, hvad for noget beton, der var brugt til fundamentet.

Dokumentationen viste sig dog langt fra at være i overensstemmelse med virkelighed.

Bach Gruppens ledelse har tidligere fortalt, at den intet kendte til det grove byggefusk, der over flere år stod på på selskabets prestigebyggeri. I stedet er de blevet ført bag lyset af særligt en afdød direktør for dets betonfirma på Sjælland, har selskabet tidligere forklaret.

Investeringsselskabet Domis, der har finansmanden Claus Hommelhoff i spidsen, er nok bedst kendt for sit storstilede byggeprojekt 'Lighthouse' i Aarhus, der skal være hele 142 meter højt.