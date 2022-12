Efter stort læk: Område hærget af tung olielugt

Flere oprensningshold er klar til en hård weekend i delstaten Kansas efter et af de største råolielæk på land i USA i omkring et årti.

Helt fra Mississippi kommer arbejdere til for at hjælpe med oprensningen.

Ifølge vidner, som nyhedsbureauet Reuters har talt med, hænger der en tung lugt af olie i luften. Temperaturerne er tæt på frysepunktet, og oprensningsholdene gør klar til dages arbejde.

Generatorer og lys bliver fragtet til det mudrede område, hvor også måtter er nødvendige.

Føderale efterforskere er på stedet for at hjælpe med at fastslå årsagen til lækket på i alt 14.000 tønder råolie, der kommer fra det vestlige Canada, men som nu er lækket.

Ifølge Zack Pistora, som er lobbyist for miljøorganisationen Sierra Club i Kansas, bliver oprydningsarbejdet stort.

- Det kommer til at vare måneder, måske endda år, før vi får det fulde billede af denne katastrofe og kender omfanget af skaderne og får det hele oprenset, siger han ifølge nyhedsbureauet AP.

Lækket blev opdaget onsdag af TC Energy, som driver olierørledningen. Strømmen af olie blev straks stoppet, skriver nyhedsbureauet AFP.

I alt er omkring 100 arbejdere fra TC Energy i området.

Lækket er sket i Washington County, hvor der bor omkring 5500 mennesker. Det ligger cirka 320 kilometer nordvest for Kansas City.

Lokal vandforsyning har ikke været truet. Borgere i lokalområdet har ikke måttet lade sig evakuere.

Olierørledningen, som hedder Keystone, transporterer normalt omkring 600.000 tønder olie dagligt fra det vestlige Canada til flere forskellige steder i USA, skriver AFP.

Oliepriser steg kortvarigt torsdag i kølvandet på lækket, men faldt igen.

TC Energy planlægger at sætte gang i dele af olierørledningen igen lørdag, oplyser anonyme kilder til Bloomberg. Andre dele ventes først at kunne blive sat i gang noget senere.