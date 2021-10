Efter turbulens: Danske aktier har bedste dag i syv måneder

Det danske aktiemarked har onsdag haft den bedste dag i syv måneder.

Det toneangivende C25-indeks er onsdag steget med 2,5 procent til indeks 1888,7. Det er den højeste stigning på én dag siden 9. marts.

Stigningen kommer efter en periode, hvor aktiemarkedet har været ramt af nervøsitet og faldende kurser.

Det har blandt andet skyldtes frygten for en lurende konkurs i den kinesiske ejendomsgigant Evergrande.

C25-indekset nåede sit hidtil højeste niveau i slutningen af august, men var siden da - inden onsdagens stigning - faldet omkring ni procent.

Stigningen kommer ifølge aktieanalysechef Jacob Pedersen, Sydbank, blandt andet som en reaktion på den seneste tids modvind.

- Det handler om, at vi har haft halvanden måned, hvor aktierne virkelig har haltet og er faldet væsentligt mere end markederne omkring os, siger han.

Onsdagens stigningen skyldes også, at der på det danske aktiemarked er flere 'kvalitetsaktier', som udlandet godt kan lide.

- Det er selskaber og aktier, der har været modstandsdygtige under corona og i kølvandet har vist en stærk indtjeningsudvikling.

- De evner at tilpasse sig miljøet og har gode forretningsmodeller. De er dygtige til at udvikle sig, når vilkårene kræver det, siger Jacob Pedersen.

Det gælder for eksempel transport- og logistikselskabet DSV, og Vestas, der producerer vindmøller.

- Men det gælder egentlig ganske bredt, at mange af de selskaber, vi har herhjemme, er rigtige stærke til det, de laver, siger Jacob Pedersen.

Trods den seneste tids udsving på aktiemarkedet er C25-indekset set over hele 2021 steget med 12 procent, hvilket er et stykke over det gennemsnitlige afkast, som man historisk har set på aktiemarkedet.

Indekset består af de 25 største og mest værdifulde virksomheder i Danmark. Det gælder blandt andet Mærsk, Novo Nordisk, Vestas og Ørsted.