Efter vaccinenyt: Aktien brager frem

Opturen for Bavarian Nordics aktie fortsætter.

Efter flere dage med uafbrudt vækst, så tager aktien endnu et spring i den rigtige retning mandag morgen.

I skrivende stund er aktien steget med 7,5 procent ved markedets åbning.

Den primære årsag til den kontinuerlige fremgang findes i, at medicinalfirmaet er det eneste selskab, som har en vaccine mod abekopper. Det store spring mandag skyldes, at Bavarian her til morgen meddelte, at man fremover også må markedsføre vaccinen i de fleste europæiske lande.

Indtil videre har vaccinen kun været godkendt i USA og Canada.

Med sine 7,5 procents stigning er Bavarian også dagens højdespringer blandt aktierne i C20-indekset.

A.P. Møller Mærsk, Rockwool og Vestas er alle åbnet med et fald på et par procent.

Bavarians aktie har været på noget af rutschetur i løbet af 2022. Aktien kostede ved årsskiftet 268 kroner stykket, men ved maj var den dykket til 115 kroner stykket.