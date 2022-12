Ekspert: - ATPs reaktion er rystende

ATP-ledelsens manglende åbenhed og refleksion over tabet på 250 milliarder af danskernes pensionskroner møder kritik

Pengene er fosset ud af ATP-kassen det seneste år.

Det er gået så stærkt, at danskernes pensionskasse er blevet 250 milliarder kroner mindre i løbet af det seneste år.

Den danske økonom og finanskommentator Lars Christiansen mener i den forbindelse, at der bør kigges kritisk på den måde, som bestyrelsen har forvaltet danskernes pension på.

- ATP er vores allesammens penge, og derfor må man også stille nogle krav til, hvordan man investerer, hvilke risici man tager og have en åbenhed om den risiko, man tager, siger han til Ekstra Bladet.

Han peger på, at det kan få konsekvenser for danskernes økonomi, hvis ATP fortsætter med at tabe penge.

- Danskerne kan få mindre pension som konsekvens af det her, siger han, men han peger samtidig på, at det kan have mere vidtgående konsekvenser.

Annonce:

- De er en stor spiller i de danske finansielle markeder. Hvis ATP må sælge ud af realkredit-obligationer, så vil det betyde, at husejere vil få en højere rente og dermed dyrere lån, siger Lars Christensen.

Han undrer sig over bestyrelsens tavshed i sagen og mener, at de i højere grad burde have imødekommet danskerne, da det enorme tab blev kendt for dem.

- Den danske fagbevægelsestop sidder i bestyrelsen for ATP, og det er deres medlemmers penge, som er blevet tvangsopkrævet og tabt - men danskerne har ikke fået et brev, hvor der bliver undskyldt for tabet af danskernes penge.

- Jeg kritiserer ikke, at man taber penge, men den manglende åbenhed, manglende refleksion over tabene og manglende reaktion fra ledelse og bestyrelse er rystende, siger han.