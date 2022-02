Ekspert: Derfor går det godt med de russiske aktier

At Ruslands invasion af Ukraine påvirker Europas økonomi var ganske tydeligt på de fleste europæiske aktiebørser torsdag.

Der var røde tal stort set over hele linjen, og specielt i Moskva var der kraftige fald, da den russiske indeks MOEX lukkede med et fald på hele 43 procent.

I dag er billedet lige omvendt, og det russiske aktieindeks er i kraftig stigning på trods af kommende sanktioner og den igangværende invasion af Ukraine.

Forventelig reaktion

Det er dog forventeligt, mener Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef ved Sydbank.

- Efter et så heftigt fald torsdag, så er der intet mærkeligt i, at aktieindekset går frem igen. Specielt efter nattens kommentarer fra Biden og Putin, der begge gav udtryk for, at selv i den her situation, skal man undgå at skade verdensøknomien, giver det mening siger Jacob Pedersen.

- Talerne sagde det finansielle marked, at der er krig i Ukraine, men man vil samtidig gøre meget for, at det ikke spreder sig for meget til markederne.

Er det et udtryk for, at de restriktioner, der er vedtaget mod Rusland, er for milde, når markedet kan stabilisere sig alligevel?

- Enhver reaktion fordrer en modreaktion, så jeg vil stadig mene, at det er logisk, at der kommer en modreaktion i dag efter de kraftige fald i går, siger Jacob Pedersen.

Danske aktier overrasker

Som et af de eneste aktiemarkeder vendte Danmark den blodrøde åbning i går, til et fald på beskedne 0,5 procent for C25-indekset. Det kom bag på Jacob Pedersen.

- Jeg kan ikke huske, at vi før har haft en dag, hvor der har været fald i hele verden, imens Vestas og Ørsted stiger med tocifrede procenter.

Det er frygten for forbud mod den russiske gas til resten af Europa, der i går sendte Vestas og Ørsteds aktier i vejret.

- Det er klart, hvis Vesten beslutter, at man ikke vil bruge Putins gas gas længere, så skal der bygges rigtig meget vindkraft, og det skal gå rigtig hurtigt. Det er nogle aktier, der normalt vil følge markedet, hvis der et et generelt fald, så man sad og kneb sig lidt i armen, siger Jacob Pedersen.

De grønne tal for det danske C25-indeks fortsætter fredag, hvor indekset er oppe med 2,85 procent.