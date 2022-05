Ekspert om mystisk aktie-dyk: Helt ekstremt

- Det er ekstremt. Helt ekstremt.

Sådan lyder det fra investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet i en skriftlig kommentar i kølvandet på, at det danske C25-indeks mandag formiddag pludselig styrtdykkede med hele otte procent.

Eksperten vurderer, at der formentlig er tale om en fejl, som fik aktierne til at falde.

- Hvis en større, indekstung aktie falder massivt, kan det udløse mange forprogrammerede ordrer.

- Det mest sandsynlige er, at der er sket en fejl. Nogen har aktiveret et salg i en stor aktie eller i et indeks, som udløser en række salgsordrer. Udvalgte større danske aktier var nede med næste 20 procent, fortsætter Per Hansen.

Nogle kan have solgt alt

Kort tid efter dykket korrigerede markedet sig, og c25-indekset er i skrivende stund 'kun' nede med lidt over to procent.

Men investeringsøkonomen vurderer, at fejlen alligevel kan have skabt panik og kostet store summer.

- Nogle investorer kan måske have frygtet, at der var blevet affyret en A-bombe fra Rusland, og solgt alt, hvad de ejer, siger Per Hansen.

Han understreger, at et så markant fald sker ekstremt sjældent.

De danske aktier er ikke de eneste, der har lidt et mystisk tab mandag morgen. Også de norske, tyske og svenske indeks styrtdykkede omkring samme tid.

Uroen på aktiemarkedet har givet grå hår og søvnløse nætter hos mange små og store investorer, siden Rusland invaderede Ukraine.

Her giver seniorstrateg hos Nordea Simon Kristiansen dig de bedste råd til, hvordan du kan investere lige nu.