Ekspert om udmelding: - Priserne har stadig pil op

Ruslands invasion af Ukraine har kastet verden ud i en voldsom energikrise med rekordhøje priser på naturgas og en voldsomt dyr råolie.

Det betyder samtidig rekordhøj inflation i Europa og USA, og Joe Biden vil nu åbne yderligere op for olielagrene.

I en tale torsdag fortalte den amerikanske præsident, at der skulle lukkes en million tønder olie ud på markedet om dagen i foreløbig 180 dage.

- En million tønder om dagen svarer til cirka én procent af det globale marked, så det er betydelig mængde og markant mere, end USA frigav tidligere ved krigens begyndelse, siger Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker i Danske Bank.

Men selvom, at amerikanerne måtte sende en 'betydelig' mængde olie ud på markedet, skal man ikke forvente snart at se benzinpriserne dykke, vurderer Arne Lohmann Rasmussen.

- Vores vurdering er, at der stadig er stor usikkerhed og et meget stramt globalt oliemarked fremover, og at pilen derfor peger opad, når det kommer til olieprisen de kommende måneder, siger han.

Frigivelsen fra de amerikanske lagre vil dog lægge en dæmper på prisstigningerne, og man kan håbe på, at lande i Europa og Asien med betydelige olielagre vil følge amerikanernes eksempel og åbne for lagrene.

Årtiers krise

Det Internationale Energi Agentur udgav for nylig sin prognose for udviklingen på oliemarkedet, og her forudså agenturet, at verden på grund af krigen i Ukraine var på vej mod det største chok på oliemarkedet i årtier allerede i april måned.

Rusland er nemlig verdens største eksportør af olie med en daglig produktion omkring 11 millioner tønder olie, og selvom de europæiske sanktioner mod landet ikke omfatter energi, så har russerne svært ved at finde købere til olien, omend den handles med en klækkelig rabat.

Agenturet vurderede på den baggrund, at russerne i april kunne være tvunget til at reducere deres olieproduktion med hele tre millioner tønder om dagen. Ender det med, at russerne skæres helt af fra at levere olie til verden, står man et meget alvorligt sted for økonomierne.

- De høje energipriser er allerede ganske alvorligt for den globale økonomi, fordi det fjerner købekraft fra forbrugerne. De penge, der bruges på energi kan jo i sagens natur ikke bruges på at købe andre ting.

- Hvis der bliver en egentlig blokade af russisk olie og naturgas, så lyder dommedagsprofetierne på en oliepris på 200 dollar per tønde, og det håber vi ikke vil ske, for det vil være meget alvorligt for økonomierne. De 200 dollar per tønde ville dog formentlig kun være kortvarig, fordi folk simpelthen ville holde op med at køre i bil, og virksomheder ville lukke ned for deres produktion, siger Arne Lohmann Rasmussen.

Møde

Hos Danske Bank vurderer de dog ikke 'dommedagsprofetien' som det mest sandsynlige scenarie, og der er ting, der kan gå vores vej og drive olieprisen ned.

Iran og Venezuela er i dag underlagt hårde sanktioner, men hvis disse løftes, vil de kunne øge deres olieproduktion, omend dette scenarie selvsagt kræver, at mange ting falder i hak. Det vurderes, at OPEC-landene har en teoretisk ledig kapacitet på fem millioner tønder olie om dagen, og OPEC-landene samt Rusland mødes faktisk torsdag for at diskutere sin olieproduktion.

Forventningerne til en stor merproduktion fra OPEC, er dog heller ikke store hos Arne Lohmann Rasmussen.

- Dels er der en vis aversion mod Vesten i Mellemøsten, og så støtter de ikke rigtig sanktionerne mod Rusland. Samtidig mener de grundlæggende, at der ikke er behov for så meget mere olie på markedet, og at de har gjort deres, ved at de den seneste tid faktisk har øget deres produktion af olie med 400.000 tønder olie om måneden, siger chefanalytikeren.

Ifølge tal fra Bloomberg, har USA strategiske olielagre på omkring 568 millioner tønder. Derfor vil amerikanerne altså kunne fortsætte sit initiativ i ganske lang tid.