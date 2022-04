Ekspert: 'Relativt høj risiko' for økonomisk nedtur

Corona, krig og varemangel. Der er meget, der kan presse økonomierne rundt omkring i verden. Men ligger der en økonomisk nedtur på lur?

Ifølge investeringsekspert og chefstrateg i PFA Tine Choi Danielsen er der 'en relativt høj risiko' for recession i Europa:

- Her kommer vi måske allerede i år til at opleve et kvartal eller to med negativ vækst på grund af krigen, fortæller hun.

- Derfor har vi nedjusteret vores vækstforventninger til både USA og Europa, men primært Europa.

På godt og ondt

Tine Choi Danielsen forventer en bnp-vækst, der i stedet for at ramme de cirka fire procent, kommer til at ligge nede omkring to eller tre procent.

Og det er i høj grad krigen i Ukraine, der formørker udsigterne for verdensøkonomien.

- Priserne - især på råvarer - er steget, og så er de forsyningsproblemer, som vi kæmpede med under coronakrisen, blevet forlænget. Denne gang mangler vi varer fra Rusland og Ukraine, fortæller Tine Choi Danielsen.

Corona er heller ikke færdig med at have indflydelse på vores økonomi - på godt og ondt:

- Det er værd at holde øje med smitteudviklingen i Asien, især i Kina. Her påvirker corona stadig, og det kan skabe forsyningsproblemer.

- Omvendt har genåbningerne en positiv effekt på økonomien herhjemme og i store dele af den vestlige verden, hvor vi er nogenlunde tilbage til normalen. Det bidrager til væksten, at vi igen kan rejse, gå på restaurant og så videre, forklarer eksperten.

Derudover har coronakrisen også medført, at borgerne i de vestlige lande har store opsparinger, fordi de i længere tid ikke har kunnet bruge lige så mange penge.

- Og det vil vi gerne ud og gøre nu. Det bidrager positivt til væksten, siger Tine Choi Danielsen.

Tårnhøj inflation

Men inflationen presser desværre også økonomien.

- Lige nu kommer virksomhederne rundt om de øgede omkostninger ved at hæve priserne. Men hvis priserne på et tidspunkt bliver så høje, at vi som forbrugere enten begynder at forbruge mindre eller beder om mere i løn, så vil virksomhederne kunne mærke det.

- Og hvis vi beder om lønstigninger og får dem, kan opsvinget køre længe - indtil det hele brænder sammen, eller centralbankerne strammer så meget, at korthuset falder sammen.

Hvorvidt der kommer en recession eller ej, afhænger altså i høj grad af forbrugernes adfærd.

- Lige nu afhænger alt af, at vi ikke kryber sammen i et musehul, siger Tine Choi Danielsen og fortsætter:

- Inflationen gør, at vi har færre penge at bruge på alle de sjove ting. Men kigger man på arbejdsmarkedet, er der indtil videre ikke noget, der tyder på recession.

- Det er nemlig først, når ledigheden begynder at stige, at vi forbrugere typisk begynder at frygte fremtiden og blive mere varsomme med at bruge penge.

