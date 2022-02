Ekspert: Så meget dyrere bliver øllene

Bryggerigiganten Heineken går med stærke tanker om at hæve prisen på øl.

Koncernen forventer en stigning i produktionsomkostningerne på godt og vel 15 procent i 2022. Og det er dårligt nyt for danske forbrugere.

Prisstigningen i omkostningerne vil betyde, at danskerne skal have flere penge op af lommen, når øl skal lægges i indkøbsnettet eller bestilles på baren.

- Det har simpelthen noget med de her råvareprisstigninger at gøre. Vi har allerede set, at brødet hos bageren er blevet dyrere, siger aktieanalytiker i Sydbank Per Fogh, der følger udviklingen hos Heineken.

- Heineken er blandt andet ramt af råvareprisstigninger, så derfor kan forbrugerne forvente, at øllene bliver dyrere i 2022.

- Hvor meget mere skal danskerne betale for deres øl i fremtiden?

- Det er svært at sige. Jeg forventer, at deres (Heinekens, red.) omkostning vil stige med omkring fem procent. Men det kan ikke siges med sikkerhed, afslutter han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Direktør i Carlsberg, Cees 't Hart, vil også sætte prisen op på øllene. Foto: Liv Møller Kastrup

Ikke set i generationer

Det er på grund af inflation, at Heineken varsler stigninger. Prisen på hovedingrediensen byg er fordoblet sammenlignet med året før. Derudover er satsen for aluminium, der benyttes til at producere øldåser, steget med 50 procent.

- Denne slags prisstigninger og inflation tror jeg ikke, at vi har set i generationer, siger Heinekens administrerende direktør, Dolf van den Brink, til BBC.

Direktøren oplyser altså ikke, hvor stor en prisstigning på øl der er tale om.

Det er ikke blot Heineken, der hæver beløbet for fadbamserne. I skrivende stund forhandler konkurrenten Carlsberg med sine kunder om at modtage flere penge for bryggeriets øl. Det siger direktør Cees 't Hart til Børsen.