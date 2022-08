Eksperter: Bunden er nået

Hvis du er langsigtet investor og kan lade pengene stå i mindst 2-3 år, er lige nu ikke det værste tidspunkt at købe aktier på.

Det vurderer blandt andre Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet.

- Vi har passeret bunden for et par måneder siden, men det betyder ikke, at man skal lægge alle sine jetoner ind på bordet og tro, at der ikke kan komme negative overraskelser, og at aktierne ikke kan falde igen om nogle måneder.

- Der er ikke sådan, at man definitivt kan sige, at nedturen er slut, for der kan komme flere bølgeskvulp, men vi kommer ikke under værdierne, vi har set for nylig, siger Per Hansen.

Den vurdering bakker Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA, op om.

- Det, vi har set i juli måned med kraftige aktiestigninger, er egentlig et helt normalt forløb i et bear-market, hvor der på et tidspunkt kommer lidt en lettelse i markedet, og jeg mener derfor, at bunden i markedet er nået nu.

- Så hvis man har en tidshorisont for sin investering på mindst 3-5 år, er det ikke et dårligt tidspunkt at gå ind i markedet på, vurderer hun.

Et bear-market, eller 'bjørnemarked', er et amerikansk udtryk, der defineres som et fald på aktiemarkedet på mindst 20 procent siden den seneste højeste markedsværdi.

Kort bane

Dog er der betydelige usikkerheder det næste halve års tid i verdensøkonomien og i forhold til krigen i Ukraine, der kan betyde aktiefald.

De brede aktieindeks i Europa og USA vil derfor ikke nødvendigvis være højere i januar 2023, end de er nu, understreger Tine Choi Danielsen.

- Vi forventer, at der kommer en recession i økonomien ved årsskiftet, og så kan aktierne godt køre ned igen. For vi mener ikke, at en recession er afspejlet i aktiekurserne på nuværende tidspunkt.

- I Europa har vi også en stor usikkerhed i forhold til gassen fra Rusland. Hvis Rusland vælger at lukke for gassen til vinter, er det også noget, der vil trække tænder ud og ramme aktierne, siger Tine Choi Danielsen.

Bobler

Op til aktiemarkedernes deroute med start fra omkring årsskiftet 2022, havde der længe blandt eksperter være diskussioner om bobledannelser på aktiemarkeder verden over, og at aktiekurserne hos virksomhederne var rekordhøje, når man tog højde for, hvor mange penge de reelt tjente.

Det til trods er der plads til, at aktiekurserne, også når man tager højde for de økonomiske realiteter i selskaberne, kan stige de kommende år, mener både Tine Choi Danielsen og Per Hansen.

- Har der været en boble? Ja, det har der helt sikkert været i udvalgte aktier. For eksempel er Netflix-aktien faldet cirka 70 procent fra toppen og Facebooks værdi er blevet halveret, så der er jo eksempler på, at bobler er sprunget.

- Men er det også sådan, at nogle af de store selskaber, selvom de er højt prissat, faktisk leverer de resultater, som investorerne forventer? Ja, det er det. Så når man ser på de bredere indeks, er der bestemt plads til stigninger i årene fremover, siger Per Hansen.

Den absolutte højdespringer på det danske aktiemarkedet i juli måned har været medicinalselskabet Bavarian Nordic, der er steget over 50 procent på en måned.