Eksplosiv stigning i antallet af butikker der søger konkurshjælp

160 detailvirksomheder har i årets første knap fire måneder søgt om hjælp til at undgå konkurs hos Erhvervshusenes Early Warning-enhed, som rådgiver virksomheder i økonomiske problemer.

Det viser tal, som konkursenheden har trukket for branchemediet DetailWatch.

Med de 160 henvendelser fra januar til og med 26. april er antallet allerede oversteget søgningen hele sidste år, hvor i alt 151 virksomheder i detailbranchen søgte om hjælp til at undgå konkurs.

'Detail er en konjunkturfølsom branche, og vi begynder at se de første meget tydelige tegn på, at markedet begynder at vende næsen nedad,' siger Morten Møller fra Erhvervshus Midtjylland, der også er national projektleder for Early Warning, til DetailWatch.

Early Warning er en enhed, som blev etableret af Erhvervsstyrelsen i 2007, der tilbyder gratis rådgivning til virksomheder, som har en truende konkurs hængende over hovedet.

De mange detailvirksomheder har en række forskellige problemer, når de henvender sig til Early Warning. Men den mest udbredte årsag er de coronalån, mange detailhandlere valgte at tage under pandemien, og hvor der var sidste betalingsfrist 1. maj.

'I detail fylder det rigtig meget, at butikker ikke kan betale tilbage på deres coronalån. Mange virksomheder sad dengang og regnede på, hvordan de kunne klare en 12- eller 24-måneders afdragsordning, og lige da de skulle til at afdrage, så eksploderede renten og priserne, og det er ret hårde vilkår at sidde med en månedlig rente på 0,7 pct. på coronalånene,' siger Morten Møller til DetailWatch.

Presset på detailhandlen ses ikke kun i udviklingen i konkurshjælp, men også i de reelle konkurstal.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at 60 detailvirksomheder gik konkurs i marts, hvilket er det højeste antal siden de første nedlukninger i forbindelse med coronapandemien.

