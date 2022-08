Ekssikkerhedschef: Store sikkerhedsproblemer hos Twitter

Twitters tidligere sikkerhedschef Peiter Zatko melder om alvorlige sikkerhedsbrister hos det sociale medie.

Det fremgår af en skrivelse, som han sidste måned sendte til Kongressen i USA og føderale agenturer.

Problemerne udgør en trussel for Twitter-brugernes personlige informationer, for aktionærer, for den nationale sikkerhed og for demokratiet.

Det fremgår af skrivelsen, som medierne CNN og The Washington Post har set.

Ekschefen beskriver Twitter som et kaotisk og dårligt ledet selskab. Det tillader, at alt for mange ansatte har adgang til centrale dele af platformen og til følsom information. Vel at mærke uden tilstrækkeligt opsyn ifølge Zatko.

Han hævder også, at højtstående chefer hos Twitter har forsøgt at dække over det sociale medies sårbarheder. Han antyder også, at en eller flere ansatte måske arbejder for udenlandske efterretningstjenester.

Anklagerne mod Twitter bliver ved og ved i den 84 sider lange skrivelse.

Zatko blev fyret af Twitter i januar. Årsagen var ifølge Twitter 'ineffektivt lederskab og dårlig indsats'.

Han anklager også Twitters øverste ledelse for at vildlede sin egen bestyrelse og regeringens tilsynsmyndigheder, når det har drejet sig om sikkerhedsproblemerne.

Twitter er afvisende over for de mange anklager.

- Det, vi har set indtil videre, er et falsk narrativ om Twitter, som er fyldt med uoverensstemmelser og unøjagtigheder, lyder det fra en talsperson hos Twitter.

Det tilføjes, at Twitter mener, at Zatko med sine anklager forsøger at skade Twitter og de sociale medies brugere.

- Sikkerhed og privatliv har længe været en prioritet hos Twitter og fortsætter med at være det.

Zatko er en berømt hacker, som også er kendt som 'Mudge'. Han begyndte sin hackerkarriere i 1990'erne og har længe haft en høj stjerne hos amerikanske hackere.

Den anseelse har han beholdt, selv efter at han begyndte at skrue ned for rebelske handlinger for i stedet at få højtstående stillinger.