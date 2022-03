Eldrup i angreb på Schur: 'Mistroisk', 'bagtalende' og 'tyrannisk facon'

Nok blev Anders Eldrup sparket ud af Dong - i dag Ørsted - for fuld musik i 2012, men i en ny bog giver han tilbage mod Fritz Schur, der bliver beskrevet med ord som:

'Mistroisk', 'bagtalende' og 'tyrannisk facon'.

Anders Eldrup var øverste direktør i Dong, men i 2012 sparkede daværende bestyrelsesformand Fritz Schur ham så hårdt ud af direktionslokalet, at fodaftrykket nærmest kunne ses på Eldrups ryg.

Tjente mere end chefen

Således indkaldte Fritz Schur benyttede sig således ikke af efter gensidig aftale, som det ofte ses i pressemeddelelser, hvor direktøren stopper. Derimod indkaldte han under stor mediebevågenhed til pressemøde 14. marts 2012, hvor det kom frem, at én medarbejder tjente mere end direktøren selv. Og denne havde en fratrædelsesordning på mere end 20 millioner kroner. I forbindelse med pressemødet blev Fritz Schur af dagbladet Børsen citeret for:

– Denne sag berører mig virkelig meget. For der er foregået noget, der ikke bør foregå, sagde Fritz Schur.

– Det var klart, at Anders Eldrup måtte fratræde. Og det beklager jeg meget.

Dong Energys bestyrelsesformand Fritz Schur forklarer Anders Eldrups afgang fra DongEnergy. Arkivfoto: Martin Lehman/Ritzau Scanpix

Han ville ikke sætte navn på det konkrete ansættelsesforhold, som han beskrev således:

– Specielt en af de ansættelser, vi har fat i, var højst mærkværdig. Den har utroligt mange tilføjelser og utroligt mange tillæg.

Senere kom det frem, at Dong havde ansat de såkaldte guldfugle anført af Jakob Barüel Poulsen, der netop var medarbejderen med den gedigne fratrædelsesordning.

Tyrannisk facon

Sammen med de øvrige guldfugle var han ifølge Anders Eldrup ansat til hjælpe Dong med at omstille Dong til en grøn virksomhed, der især skulle satse på vindmøller. Men med Eldrup stoppede også guldfuglene.

Og i bogen 'Samfundsreformator' skrevet af Susanne Hegelund giver Anders Eldrup nu igen:

'(...) Schur forstod ikke rigtig virksomheden, og de andre i bestyrelsen heller ikke (...). De var jo bange for Schur, de fleste bestyrelsesmedlemmer, fordi han havde sådan en tyrannisk facon. Det kan man så undre sig over, at voksne mennesker ligger under for,' siger Anders Eldrup i bogen.

Anders Eldrup følger med, mens Fritz Schur fremlægger advokatundersøgelse. Arkivfoto: Linda Johansen

Anders Eldrup var direktør, mens Dong stadig var statsejet, og i bogen fortæller han, at Fritz Schur forbød ham at tale med finansministeriet:

'(...) Det var helt håbløst, men Schur havde eneret på at tale med ejeren. Jeg kan høre, nar jeg taler med folk nu, at han fortalte alle mulige historier. Schur er god til at fortalle historier. En af dem var, at jeg var blevet fuldstændig bidt af en eller anden klimaaktivist. Jeg ville satte det gode, solide Dong over styr og bygge en masse tossede vindmøller, fordi jeg havde fået en raptus om klima.'

Endelig bliver Anders Eldrup spurgt om, hvordan han ser tilbage på tiden, når han taler med guldfuglene om sagen:

'Hvis vi kan grine lidt af Schur, benytter vi enhver lejlighed til det. Men ellers er vi alle sammen over alle bjerge. Ikke desto mindre er det klart, at den exit ikke bare var en stor ting for mig. Det har det også varet for dem. De måtte alle sammen skifte job og døje sammen med deres familier. Jeg har talt med deres fædre, mødre og søskende. Da al den mudderkastning stod på, var det en stor sag, ikke bare for os, der stod i forreste linje, men for hele det netværk, der stod bag ved. Så det er noget, der har betydet meget – også for dem.'

Anders Eldrup oplyser i en sms, at han ikke har yderligere at tilføje.

Schur: 'Intet, der underbygger Anders Eldrups påstand'

I et mailsvar sendt gennem sin sekretær svarer Fritz Schur:

'Fritz Schur har ikke læst bogen, men til citatet kan siges, at der årligt blev holdt bestyrelsesevalueringer herunder af formanden, og der er absolut intet, der underbygger Anders Eldrups påstand. Prøv også at se på bestyrelsens sammensætning – ikke ligefrem mennesker, man kan dominere ved en 'tyrannisk facon.''

Videre lyder det fra Fritz Schur:

Bølgerne gik højt i 2012, hvor Fritz Schur strittede Anders Eldrup ud som direktør i det daværende Dong.

'Han svigtede bestyrelsens tillid, og som det stod i voldgiftsafgørelsen, var det berettiget, at bestyrelsen fyrede ham.'

Sidstnævnte bestrider Anders Eldrup i bogen, hvor Fritz Schur desuden er citeret for at undre sig over, at Anders Eldrup ikke selv sagde op:

'Jeg er forundret over, at han ikke sagde noget dengang, og jeg synes også, at enhver må undre sig over, at Anders Eldrup ikke sagde op, men valgte at fortsætte som direktør i 8 år, hvis Anders Eldrups oplevelse af samarbejdet med bestyrelsen og mig som formand virkelig var som beskrevet,' lyder det fra Fritz Schur i bogen.

Ubegribeligt

'Det var beklageligt for alle, at det ikke efterfølgende lod sig gøre at styre processen i pressen, men det er mig ubegribeligt, at Anders Eldrup synes, at vi skal fortsætte her snart 10 år efter.'

Mens daværende finansminister Thor Pedersen (V) i bogen ikke erindrer, at Eldrup blev fraskåret adgang til Finansministeriet, lyder det fra Fritz Schur:

'Det er korrekt, at Anders Eldrups direkte kontakt til Finansministeriet blev stoppet. Dette skete på Finansministeriets foranledning. Finansministeriet fandt, at direktionen bør referere til bestyrelsen, og bestyrelsen bor referere til ejerne, herunder Finansministeriet som storaktionær. Dette er helt i overensstemmelse med selskabslovgivningen og reglerne for god governance, og jeg kan oplyse, at det samme gjorde sig gældende i Post Danmark, SAS m.v.'

Schur var også formand for bestyrelserne i Post Danmark og SAS.

Bogen Anders Eldrup - Samfundsreformator udkom på Gyldendals forlag i marts og er skrevet af Susanne Hegelund.