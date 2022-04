Elon Musk dropper bestyrelsen hos Twitter

For knap 3 milliarder dollars købte Elon Musk sig i forrige uge ind hos det sociale medie Twitter, og blev derved den største aktionær med 9,2 procent af aktierne.

Først gik meldingerne på, at Musk skulle have en plads i bestyrelsen, men de planer er nu droppet igen.

Det fremgår af en meddelelse fra direktøren for Twitter, Parag Agrawani, der er delt på selvsamme medie.

'Elons aftale om at tilslutte sig bestyrelsen skulle være trådt i kraft 9. april, men Elon fortalte samme morgen, at han alligevel ikke vil tilslutte sig bestyrelsen. Jeg tror, det er for det bedste,' skriver Parag Agrawal.

Beslutningen kommer efter en uge, hvor den karismatiske multi-milliardær har tweetet sine idéer for det sociale-medie ud på sin egen profil.

Hvor seriøse forslagene om at fjerne 'W' i Twitter eller omdanne Twitters hovedkontor i San Fransisco til et herberg for hjemløse, er dog svært at svare på.

Elon Musk har ifølge Forbes en personlig formue på 219 milliarder dollars, og det gør ham til den rigeste person i verden, endda med stor afstand til Amazon-stifteren, Jeff Bezos, der indtager andenpladsen med 171 milliarder dollars.

Hvis man har svært ved at kapere, hvor meget en milliard er, så er der hjælp at hente i videoen herunder. ´