Elon Musk køber Twitter

Den amerikanske mangemilliardær Elon Musk har indgået en aftale med Twitters bestyrelse om at købe det sociale medie for 44 milliarder dollar.

Det bekræfter Twitter i en meddelelse ifølge nyhedstjenesterne Bloomberg og Reuters.

Beløbet svarer til 304 milliarder kroner.

Med købet af Twitter overtager Musk en af de mest benyttede beskedtjenester i verden.

Twitter har selv oplyst, at tjenesten har omkring 330 millioner månedligt aktive brugere.

De første forlydender om, at Musk gik med tanker om at købe Twitter, kom i sidste uge. Men der var stor usikkerhed om, hvorvidt den excentriske erhvervsmand mente det seriøst.

Nogle af spekulationerne i den seneste uges tid har gået på, om Twitter med Musk som ejer vil tillade blandt andre USA's tidligere præsident Donald Trump at vende tilbage til det sociale medie.

Trump fik lukket sin Twitter-profil efter stormen på Kongressen i Washington D.C. i januar 2021. Twitter mente, at han havde brudt mediets regler mod at opildne til vold.

Men Trump siger mandag til tv-stationen Fox News, at han ikke vender tilbage til Twitter. I stedet vil han blive på det sociale medie, han selv har skabt for nylig, som har fået navnet Truth.

- Jeg håber, at Elon køber Twitter, for han vil forbedre det, og han er en god mand, men jeg bliver på Truth, sagde Trump, inden nyheden om Musks opkøb blev kendt.

Musk har tidligere betegnet sig selv som en 'ytringsfrihedsfundamentalist'.

- Jeg håber, at selv mine værste kritikere bliver på Twitter, for det er, hvad ytringsfrihed betyder, skrev Musk på Twitter, et par timer inden at handlen blev meddelt.

- Ytringsfrihed er grundstenen i et fungerende demokrati, og Twitter er det digitale bytorv, hvor vigtige spørgsmål om menneskehedens fremtid diskuteres, skrev han i en anden meddelelse.

Umiddelbart inden meddelelsen om, at aftalen var faldet på plads, blev handlen med Twitter-aktier suspenderet på det amerikanske aktiemarked.

På det tidspunkt var aktien steget med over fem procent i løbet af dagen. Den blev handlet til 51,64 dollar.

Det beløb, Musk betaler for Twitter, svarer til 54,20 dollar per aktie.

50-årige Musk er ifølge erhvervsmagasinet Forbes verdens rigeste mand med en personlig formue på 297,7 milliarder dollar - 2043 milliarder kroner.

Han er mest kendt som ejer af elbilgiganten Tesla og rumfartsselskabet SpaceX.