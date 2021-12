Elon Musk løfter sløret for sin skat: Vil betale 72,5 mia. kr.

Det går aldrig stille for sig, når Elon Musk er involveret.

Senest påstod han, at han betaler mere i skat end nogen anden i USA's historie.

Mandag gik Tesla-stifteren så på sit foretrukne sociale medie, Twitter, hvor han ifølge eget udsagn kommer kommer til at betale over 11 mia. dollars i skat i 2021. Udregnet fra dagens kurs til danske kroner svarer det til ca. 72,38 mia. kr.

Dokumentationen for påstandene er dog udeblevet.

I kødet på Musk

Diskussionen blussede op, da Elizabeth Warren, der forgæves forsøgte at blive demokraternes præsidentkandidat i 2020, forsøge at hænge den excentriske rigmand til tørre.

Det skete i forlænge af, at Time Magazine kårede Elon Musk til 'årets person', hvor hun satte spørgsmålstegn ved Musk' skattebetalinger. Her skrev hun blandt andet, at skattereglerne skal ændres så 'årets person faktisk begynder at betale skat i stedet for at nasse på alle os andre'.

Warren skabte sig et stort navn, da hun i kølvandet på finanskrisen kæmpede for mere regulering af bankerne.

I forsøget på at holde Elizabeth Warren i skak, fortalte rigmanden derfor, at han i 2021 ender med skattebetalinger for 72,5 mia. i skat.

Svimlende formue

Ifølge Bloomberg Billionaire Index er Elon Musk for nuværende verdens rigeste mand med en anslået værdi på 236 milliarder dollars. En formue, der er skabt gennem elbilproducenten Tesla og rumrejseselskabet SpaceX.

Nummer to på listen over verdens rigeste er Amazon-stifteren Jeff Bezos, der ifølge Bloomberg har værdier for 192 milliarder dollars.