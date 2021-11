Elon Musk overvejer stort aktiesalg efter Twitter-afstemning

Tesla-stifteren Elon Musk, der er verdens rigeste person, kan være på vej til et salg af aktier for adskillige milliarder dollar.

I hvert fald bliver han af sine følgere på Twitter opfordret til at sælge ti procent af sine aktier. Det sker i en afstemning, som Musk selv har oprettet på sin egen, flittigt benyttede Twitter-profil.

Elon Musk oprettede afstemningen lørdag. Den var en reaktion på et forslag fra Demokraterne i USA's Senat om en særlig milliardærskat.

I forbindelse med afstemningen skriver Musk:

- Der er på det seneste blevet snakket meget om, at urealiserede kursgevinster handler om at undgå at betale skat, så jeg foreslår at sælge ti procent af mine Tesla-aktier. Støtter du det?

Musk tilføjer efterfølgende, at han har tænkt sig at følge flertallets svar.

Afstemningen er slut søndag aften dansk tid, og over 3,5 millioner Twitter-brugere har givet deres mening til kende. 57,9 procent svarer ja.

Hvis Musk ender med at sælge ti procent af sine aktier, svarer det til aktier for omkring 21 milliarder dollar - over 135 milliarder kroner.

Han skriver på Twitter, at et aktiesalg er den eneste måde, hvorpå han kan betale skat. Ifølge det amerikanske medie CNN vil et salg af aktier for 21 milliarder dollar betyde, at Musk skal betale cirka 4,2 milliarder i skat.

- Husk på, at jeg ikke modtager nogen løn eller bonus fra nogen steder. Jeg har kun aktier, så jeg kan kun betale skat ved at sælge aktier, skriver Musk.

Elbilgiganten Tesla er verdens mest værdifulde bilfabrikant med en anslået markedsværdi på over en billion dollar.

Ifølge erhvervsmediet Forbes har Elon Musk en formue på 318 milliarder dollar. Det gør ham til verdens rigeste person med langt ned til nummer to, Amazon-stifteren Jeff Bezos, der er god for 203 milliarder dollar.