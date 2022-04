Elon Musk sælger Tesla-aktier for milliarder

Det er dyrt at købe Twitter, hvorfor Elon Musk har solgt ud for milliarder af kroner i forbindelse med overtagelsen af det sociale medie

Mandag kom det frem, at topchef i Tesla Elon Musk har indgået en aftale med Twitter om at købe det sociale medie for den nette sum af 44 mia. dollars.

Nu viser det sig, at Musk har solgt ud af sine Tesla-aktier for omkring 4 mia. for at finansiere købet af mediegiganten.

Det fremgår af de amerikanske børsmyndigheder.

Musk har over de seneste seks måneder solgt aktier i Tesla for omkring 20 mia. dollars ifølge Bloomberg.

Hovedpersonen selv har efterfølgende skrevet på Twitter, at han ingen planer har om at sælge yderligere ud af sine Tesla-aktier.

Elon Musk er personlig garant for 21 mia. dollars ud af de 44 mia. dollars, som mediet angiveligt har kostet.

Kurs-tæsk

Siden det i begyndelsen af ugen kom frem, at Musk var tæt på at overtage Twitter, er Tesla-aktien styrtdykket.

Den seneste uge er aktien faldet med over 13 procent. Over det sidste halve år er aktien faldet med 20 procent.

- Det er en brutal tid for Tesla-investorer at navigere i, lyder det fra Dan Ives, aktieanalytiker i det amerikanske investeringsselskab Wedbush, til Bloomberg.

Musk har som bekendt bedyret, at han holder på resten af sine Tesla-aktier. Og hvis det holder stik, er det gode nyheder for aktionærerne, lyder det fra investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen til Euroinvestor.

- Elon Musk vil købe Twitter, og han har finansieringen på plads. Det er, hvis det viser sig at være den fulde historie, godt nyt for Teslas investorer, som så i givet fald ikke behøver frygte yderligere aktiesalg.

- For Twitter betyder Elon Musk’ køb blandt andet, at der vil ske ændringer, skriver han i en kommentar fredag morgen til Euroinvestor.