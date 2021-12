Elon Musk sender kryptovaluta i vejret

Tesla-ejeren, Elon Musk, må siges at have en vis magt over kryptomarkedet.

Tirsdag er kryptovalutaen dogecoin steget med over 17 procent, efter Elon Musk har meddelt, at Tesla nu vil acceptere dogecoin som betalingsmiddel for Tesla-merchandise.

I maj faldt værdien på det samlede kryptomarked med 370 milliarder dollars. Særligt bitcoin blev ramt hårdt. Det drastiske fald skete som reaktion på et tweet fra Elon Musk, hvori han skrev, at Tesla droppede muligheden for at betale med Bitcoin.

Han krævede dengang en grønnere bitcoin.

Tesla-ejeren er kendt for at være stor fan af netop dogecoin, som han tidligere har kaldt for 'folkets valuta'.

Tesla dykker

Generelt må man sige, at Elon Musks handlinger og ord har konsekvenser for investorer.

Tesla-aktien er de seneste fem dage faldet med ni procent.

Det sker, efter Elon Musk er begyndt at sælge ud af sine Tesla-aktier. Han har over den seneste måneds tid solgt aktier for knap 13 milliarder dollars, hvilket er syv procent af aktiebeholdningen i selskabet.

Han har tidligere udtalt, at hans ambition er at sælge 10 procent. Du kan læse mere om baggrunden for salget af aktierne her.

Mandag blev Elon Musk kåret som Årets Person i 2021 af Time Magazine.