Elon Musk stopper som topchef for Twitter

Musk fortsætter, indtil han finder en, der er 'tåbelig' nok til at overtage hans stilling, skriver han på Twitter

For blot en uge siden kunne Elon Musk kalde sig verdens rigeste mand og administrerende direktør for Twitter, men nu er det slut.

I et opslag til sine 122 millioner følgere skriver Musk natten til onsdag, at han stopper som topchef for Twitter, så snart hans afløser er fundet.

Han mangler dog stadig at finde en, der er 'tåbelig' nok til at overtage hans stilling.

'Jeg træder tilbage som administerende direktør, så snart jeg har fundet en, der er tåbelig nok til at tage jobbet. Derefter fortsætter jeg med at lede de software - og serveransatte', skriver Musk på selvsamme Twitter.

Efter måneders juridisk tovtrækkeri gik Musks køb af Twitter endeligt igennem i oktober.

Dengang satte han gang i en massiv fyringsrunde, der kostede halvdelen af virksomhedens 7500 ansatte jobbet. Samtidig krævede han, at de medarbejdere, der blev tilbage, skulle arbejde hårdt og i mange timer.

- Kun exceptionel arbejdsvirke vil være nok til at bestå prøven, skrev han i en mail til de ansatte.

Brugere ikke i tvivl: Han skal lede Twitter

Siden da har Elon Musk været genstand for den ene overskrift i medierne efter den anden, og selv hans egne aktionærer har krævet hans afgang offentligt.

Smager egen medicin

I en afstemning spurgte Elon Musk så mandag sine følgere på det sociale medie, om de syntes, han skulle træde tilbage eller ej. En afstemning, der har fået over 17 millioner brugere til tasterne, og hvor hele 57,5 procent stemte for, at han skal stoppe som topchef.

I afstemningen skrev Musk, at han ville følge brugernes svar - og nu tager han sin egen medicin.

Elon Musk taber egen afstemning om sit job som Twitter-topchef

