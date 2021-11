Elon Musk vil lade Twitter afgøre milliard-salg

Verdens rigeste mand vil lade sine Twitter-følgere afgøre et salg til en værdi af cirka 25 milliarder dollars. Du kan stadig nå at få indflydelse

Hvis du drømmer om at få indflydelse på et aktie-salg for over 100 milliarder kroner, så skal du blot hoppe på Twitter.

Den kontroversielle mange-milliardær Elon Musk har nemlig spurgt sine Twitter-følgere, om han skal sælge 10 procent af sine aktier i Tesla.

Artiklen fortsætter under afstemningen...

I kommentarsporet garanterer Elon Musk, at afstemningen bliver afgørende.

'Jeg vil følge resultatet af denne afstemning, uanset hvilken vej den går,' skriver han.

Skulle afstemningen ende med et 'yes', vil almindelige Twitter-brugere have besluttet et aktiesalg, der har værdi af cirka 25 milliarder dollars - som svarer til over 160 milliarder kroner.

Vil betale skat

Elon Musk forklarer, at han ikke får løn af sit hverv som direktør i Tesla, men at hans eneste indtægt er via aktiegevinster.

Derfor er det ikke muligt for ham personligt at betale skat på anden vis end at sælge aktier.

Det er fordi, at den amerikanske lovgivning er skruet sådan sammen, at man først beskattes af sine aktiver, når de er solgt.

Afstemningen kommer ifølge Reuters, efter demokraterne i USA har foreslået en 'milliardærskat', som skal beskatte milliardærernes årlige formuegevinster i udvalgte aktiver - selvom de ikke er solgt.

Plat eller krone

Der er også kommet reaktioner på Elon Musks utraditionelle metode til at afgøre, hvorvidt han vil sælge aktier eller ej.

Tech-investor Chamath Palihapitiya har reageret på Twitter, hvor han italesætter absurditeten.

'Vi er vidner til, at Twitter-brugerne afgører udfaldet af et spil plat eller krone om 25 milliarder dollars,' skriver han.

En af verdens største youtubere MrBeast har også reageret på afstemningen.

'Denne Twitter-afstemning afgør skæbnen for over 20 milliarder dollars i Tesla-aktier. Lol,' skriver han.

Hvis du vil være med til at afgøre udfaldet, skal du dog skynde dig ind og stemme. Afstemningen er sat til at slutte i aften klokken 21.00.

Musks stunt kommer, efter han i søndags lovede, at han ville donere to procent af sine formue, hvis FN kunne redegøre for, hvordan pengene ville redde hungersnød i verden.