Elselskaber politianmeldt for at snyde kunder

To elselskaber er blevet politianmeldt for telefonsalg og vildledning af forbrugeren.

To elselskaber har været så aggressive i deres salgsteknik, at de er kommet på kant med loven.

De to firmaer er blevet meldt til politiet af forbrugerombudsmanden for ulovligt telefonsalg og vildledning.

Det drejer sig om elselskaberne Grow Energy og Elektron.

Udgav sig for at være et andet firma

Forbrugerombudsmanden vurderer, at de to firmaer hver har ringet til 12 forbrugere uden at have en forudgående aftale. Det er ulovligt.

De to firmaer udgav sig også for, eller gav indtryk af, at de ringede fra forbrugerens nuværende elselskab.

Det gjorde Grow Energy i otte tilfælde. Elektron gjorde det i tre tilfælde.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse

Urigtige oplysninger

Firmaerne har også givet indtryk af, at de kunne tilbyde forbrugeren en billigere energiaftale, vurderer Forbrugerombudsmanden.

- Forbrugerne klager typisk over, at telefonsælgerne lader som om, at de ringer fra forbrugerens nuværende elselskab, eller at de giver forkerte oplysninger om, at forbrugeren kan spare penge ved at skifte elselskab, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen ifølge pressemeddelelsen.

Virksomheden BigAirGreenland er også politianmeldt for at medvirke til Grow Energys telefonsalg.