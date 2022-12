Emmanuel Macron fremsætter krav for Twitter til Elon Musk

Emmanuel Macron, Frankrigs præsident, sluttede fredag sin tur til USA af med et møde med rigmanden Elon Musk, som for nylig overtog det sociale medie Twitter.

Præsidenten skriver efterfølgende på Twitter, at det sociale medie 'må gøre en indsats for at overholde europæiske regler'.

Macron nævner blandt andet gennemsigtighed i brugervilkår, en betydelig forstærkning af opsyn med indholdet på platformen og beskyttelse af ytringsfriheden som nøgleområder.

Han skriver desuden, at Musk under mødet bekræftede Twitters deltagelse i Christchurch Call.

Christchurch Call er en aftale, som blev indgået mellem en række sociale medier og regeringer, der i 2019 mødtes og blev enige om at bekæmpe ekstremistisk indhold online.

Elon Musk er selverklæret tilhænger af en høj grad af ytringsfrihed. Det var også en af grundene til, at han købte Twitter.

- Hvis Twitter skal fortjene offentlighedens tillid, skal det være politisk neutralt, hvilket i praksis vil sige, at det generer både den ydre venstre- og højrefløj, skrev rigmanden i april inden opkøbet.

Macron sagde i et interview med det amerikanske fjernsynsprogram 'Good Morning America', at han mener, at ytringsfriheden kommer med 'ansvar og begrænsninger'.

Ifølge Reuters har forskere påvist en stigning i hadefuld tale på Twitter, efter at Musk bekendtgjorde, at der ville være amnesti for brugere, der hverken har brudt loven eller deltaget i 'udpræget spam' på platformen.

Milliardæren overtog formelt det sociale medie 27. oktober for den nette sum af 44 milliarder dollar. Det svarer til 310,5 milliarder danske kroner.

Siden har han lanceret en lang række ændringer på Twitter og afskediget adskillige medarbejdere.