En af FBI's mest eftersøgte anholdt på hotel i Madrid for porno

Spansk politi har på et hotel i hovedstaden Madrid anholdt en person, som er på FBI's liste over det amerikanske forbundspolitis ti mest eftersøgte kriminelle.

Det oplyser politiet fredag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der er tale om en 40-årig newzealandsk statsborger ved navn Michael James Pratt. Han er idømt livsvarigt fængsel for børnepornografi, seksuel udnyttelse og seksuelle overgreb i USA.

Ifølge FBI har Pratt været involveret i produktion af porno. Fra 2012 til 2019 rekrutterede han mindreårige piger og unge kvinder til filmoptagelser.

Pratt har ifølge politiet tjent mere end 17 millioner dollar - 119 millioner kroner - på pornografiske hjemmesider.

Amerikansk politi siger, at newzealænderen gennem onlineannoncer i USA og Canada tilbød 'modeljob', som så viste sig at være optagelser til pornofilm.

Han betalte andre kvinder for at være 'lokkemad' og overbevise ofrene om, at videomaterialet ikke ville blive offentliggjort online.

Nogle gange blev ofrene tilbageholdt mod deres vilje og tvunget til at udføre seksuelle handlinger, som de ikke havde givet samtykke til, oplyser politiet.

Det er første gang, at en person på FBI's liste over mest eftersøgte kriminelle bliver anholdt i Spanien.

Michael James Pratt blev anholdt på et hotel i Madrid, hvor han var indlogeret under et falsk navn.

Politiet oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at Pratt blev anholdt, efter at han var blevet genkendt på hotellet.

Forud for anholdelsen havde FBI udlovet en dusør på 100.000 dollar - 700.000 kroner - for oplysninger, der kunne føre til hans anholdelse.

Pratt flygtede fra USA i 2019.

Spansk politi og amerikanske efterforskere siger ifølge AFP, at de i nogen tid har haft mistanke om, at han befandt sig i Spanien.